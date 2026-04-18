Καστοριά: Εξαπάτησαν 93χρονη και της πήραν χρυσές λίρες και 1.000€ - Κύκλωμα με «εισπράκτορα» και ψευτογιατρό - iefimerida.gr

Καστοριά: Εξαπάτησαν 93χρονη και της πήραν χρυσές λίρες και 1.000€ - Κύκλωμα με «εισπράκτορα» και ψευτογιατρό

Κλοπιμαία, χρυσές λίρες και ευρώ / Φωτογραφία: Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας
Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 93χρονης στην Καστοριά, όπου επιτήδειοι απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά με πρόσχημα επείγουσα νοσηλεία συγγενή.

Σοβαρή υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκε στην Καστοριά, με θύμα 93χρονη γυναίκα, την οποία επιτήδειοι εξαπάτησαν προσποιούμενοι επείγον περιστατικό υγείας συγγενικού της προσώπου. Οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι η κόρη της είχε τραυματιστεί σοβαρά και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Με αυτό το πρόσχημα, απέσπασαν από την ηλικιωμένη δέκα χρυσές λίρες και χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, πριν αποκαλυφθεί η απάτη από τις αστυνομικές αρχές.

Προανάκριση και σύλληψη

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 53χρονο ημεδαπό στην περιοχή της Λάρισας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τυρνάβου, με τον κατηγορούμενο να φέρεται ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος τηλεφωνικών απατών.

Ρόλος εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο συλληφθείς είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα», ενώ στην ίδια εγκληματική ομάδα συμμετείχαν ακόμη δύο άτομα που αναζητούνται. Ο ένας εμφανιζόταν ως «γιατρός» και η δεύτερη ως συγγενικό πρόσωπο, με στόχο να ενισχύουν την πειστικότητα της απάτης.

Απόδοση χρημάτων και δικογραφία

Τα χρήματα και οι χρυσές λίρες εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στην 93χρονη παθούσα, ενώ σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

