Συνελήφθη δραπέτης που έκλεψε ξενοδοχείο στην Κάρπαθο -Επιχείρησε να διαφύγει με πλοίο - iefimerida.gr

Συνελήφθη στην Κάρπαθο ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, ψευδή κατάθεση και απόδραση κρατουμένου.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου, μετά από καταγγελία για κλοπή σε ξενοδοχειακό κατάλυμα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.﻿, το βράδυ της Τρίτης 11/8, ο 34χρονος φέρεται να μπήκε από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ οι ένοικοι απουσίαζαν.

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Από το δωμάτιο φέρεται να αφαίρεσε τιμαλφή, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρηματικό ποσό.

Πώς τον εντόπισαν

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σε πλοίο της γραμμής, έχοντας επιβιβαστεί για να φύγει από την Κάρπαθο.

Κατά την προσαγωγή του, ο 34χρονος δεν διέθετε ταξιδιωτικά έγγραφα και φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άτομο που αναζητούνταν ως δραπέτης φυλακής, καθώς δεν είχε επιστρέψει μετά τη λήξη άδειας που του είχε χορηγηθεί.

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Τα αντικείμενα και τα χρήματα που φέρεται να είχε αφαιρέσει εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, κατασχέθηκαν και αναγνωρίστηκαν από τους νόμιμους δικαιούχους.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου.