Κάρπαθος: Συνελήφθη 34χρονος για ασελγείς πράξεις μπροστά σε μητέρα και κόρη σε παραλία - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός 34χρονου από τη Δανία, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά σε μητέρα και κόρη σε παραλία της Καρπάθου, προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία κοντά στο Νοσοκομείο Καρπάθου, στην περιοχή των Πηγαδίων. Μητέρα και κόρη μετέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου και υπέβαλαν μήνυση σε βάρος του 34χρονου για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, στις 12 χθες το μεσημέρι, ενώ βρίσκονταν στην παραλία, ο συλληφθείς τις πλησίασε γυμνός και προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά τους, προσβάλλοντας βάναυσα την αξιοπρέπειά τους.

Οι δύο γυναίκες έφυγαν από το σημείο και κατευθύνθηκαν αμέσως στις Αρχές προκειμένου να καταγγείλουν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Καρπάθου, μετά τη σχετική μήνυση, εντόπισαν τον 34χρονο και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος αφού κρατήθηκε για περίπου δύο ώρες αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, με την ποινική διαδικασία σε βάρος του να έχει πάρει πλέον τον δρόμο της.