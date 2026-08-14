Φορτηγό παρέσυρε τρία Ι.Χ. πριν την υποθαλάσσια σήραγγα της Πρέβεζας -Πώς έγινε το ατύχημα, 8 τραυματίες - iefimerida.gr

Πανικός επικράτησε στο Άκτιο, στην Πρέβεζα, λίγο πριν την είσοδο στην υποθαλάσσια σήραγγα, όταν φορτηγό πήρε σβάρνα τρία ΙΧ, τραυματίζοντας οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κυκλοφορία προς τη σήραγγα είχε διακοπεί προσωρινά, καθώς άλλο όχημα είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία Ι.Χ. είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας, περιμένοντας να ανάψει «πράσινο» για να ξεκινήσουν.

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Κάτω από συνθήκες που εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές, η διερχόμενη νταλίκα δεν πρόλαβε να ακινητοποιηθεί και έπεσε πάνω στα οχήματα με μεγάλη σφοδρότητα.



Τα τρία Ι.Χ. έφεραν ρουμανικές, ιταλικές και ελληνικές πινακίδες, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός του φορτηγού.

Αμέσως έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική, και με ειδικούς τροχούς -καθώς τα οχήματα είχαν κυριολεκτικά τσαλακωθεί- έκοψαν τα σίδερα και απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες.

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Φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου στο Άκτιο

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Οκτώ τραυματίες στο νοσοκομείο - Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Συνολικά οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από το τροχαίο, ανάμεσά τους τουλάχιστον δύο μικρά παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κανείς από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, καθώς έχουν υποστεί κυρίως ορθοπεδικά τραύματα.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.