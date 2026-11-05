 Καπετάνιος στη Ρόδο έσωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές -Το Διαδίκτυο τον αποθεώνει [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Καπετάνιος στη Ρόδο έσωσε δελφίνι που είχε μπλεχτεί σε πετονιές -Το Διαδίκτυο τον αποθεώνει [βίντεο]

Ρόδος δελφίνι διάσωση
Στιγμιότυπο από την απελευθέρωση ενός δελφινιού από πετονιά με αγκίστρια – «ΑΡΙΩΝ» Facebook
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε μια συγκινητική πράξη καλοσύνης, ένας καπετάνιος στη Ρόδο απελευθέρωσε ένα μικρό δελφίνι, που είχε παγιδευτεί σε πετονιές και αγκίστρια.

Το περιστατικό συνέβη στη θαλάσσια περιοχή της Αλιμιάς και το βίντεο της διάσωσης που ανέβασε στα social media το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

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Πώς εντόπισε και έσωσε το μικρό δελφίνι

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το σκάφος του, ο καπετάνιος από τη Βέροια παρατήρησε δύο μικρά δελφίνια να κινούνται επίμονα στο ίδιο σημείο.

Πλησιάζοντας με την παρέα του στο σκάφος για να δει τι συμβαίνει, ο κος Μαρτάκης διαπίστωσε ότι ένα από τα δύο δελφίνια είχε μπλεχτεί σε πετονιές και αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

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Παρά την ανησυχία για το πώς θα αντιδρούσε το παγιδευμένο ζώο, τελικά ο καπετάνιος με προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να κόψει τις πετονιές που κρατούσαν το δελφίνι εγκλωβισμένο, απελευθερώνοντάς το από τα αλιευτικά εργαλεία.

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