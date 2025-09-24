Kapani Project 2025 και η αγορά της Θεσσαλονίκης γίνεται κέντρο γαστρονομίας και πολιτισμού [πρόγραμμα] - iefimerida.gr

Στην ιστορική αγορά Καπάνι, στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης διοργανώνεται εδώ και 8 χρόνια το Kapani Project, το δημοφιλές Φεστιβάλ.

Ενα φεστιβάλ που κατάφερε να μεταμορφώσει έναν από τους πιο αυθεντικούς χώρους της πόλης σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, τέχνης και γαστρονομίας.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Kapani Project έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 600 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας μια μοναδική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Θεσσαλονίκης. Μέσα από συναυλίες, performances, εικαστικές εκθέσεις και DJ sets, η αγορά έγινε «καμβάς» για τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, χωρίς να χάσει την ιστορική της ταυτότητα.

Το αποτύπωμα του Kapani Project είναι καθαρό και πολυδιάστατο: ανέδειξε το Καπάνι ως σημείο αναφοράς πολιτισμού και δημιουργίας, έφερε το κοινό σε επαφή με την παράδοση μέσα από σύγχρονες μορφές τέχνης και μουσικής, συνέδεσε κοινότητες, καλλιτέχνες και θεσμούς μετατρέποντας την αγορά σε ζωντανό πολιτιστικό κόμβο και πρόβαλε διεθνώς τη Θεσσαλονίκη ως πόλη ανοιχτή, ζωντανή και καινοτόμα.

Kapani Project 2025 και η αγορά μεταμορφώνεται ξανά

Στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, το Kapani Project επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, με τρεις σκηνές, περισσότερους από 50 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει live μουσική, DJ sets, εικαστικές εκθέσεις, performances, workshops και street food.

DJs: Agape, Daniel Monaco (IT), D.Art, Dennis Lieber, Elise (Berlin), Georgia (Brasil), IF/AN, Jaymod, Lukas The III, Metaxxa, Miltο (Prism), Mitch B2B Srek, Nico Jess, Nico Repits, PHON, Tikis, XDB (Germany), Yota B2B Irena, Zanido B2B MFK

Live Acts: Aggelina, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, Kandè, Majovoli, ΜΟΥΖΙΚΑΝΟΙ, Reggetiko Project

Performances: Eleni Simoni, NonOphelia Theatre Collective, Maria Lappa (Performance & Workshop), Μαρία Ζούρου, Σελήνη, Vivian Roberts

Εκθέσεις: Beam Arts Residency Showcase

Παράλληλα, στο φετινό #KapaniProject θα υπάρχουν street food επιλογές με γεύσεις, όπου τοπικές κουζίνες, μυρωδιές και παραδόσεις μπλέκονται με τη διαπολιτισμικότητα της αγοράς, δημιουργώντας μια αυθεντική εμπειρία για όλους.

Πάρτι στην Αγορά Καπάνι

Η ίδια η αγορά ζωντανεύει με τη συμμετοχή των καταστημάτων της περιοχής, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα τοπικά προϊόντα, να στηρίξουν την τοπική επιχειρηματικότητα και να βιώσουν την αγορά Καπάνι στην πιο ζωντανή και γιορτινή της μορφή. Το Kapani Project ενισχύει έτσι έμπρακτα την τοπική οικονομία και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Επίσης, πλέον η πρόσβαση είναι ακόμη πιο εύκολη, αφού με το μετρό μπορεί κανείς να φτάσει από οποιοδήποτε σημείο της πόλης στον σταθμό Βενιζέλου, μόλις ένα λεπτό μακριά από την Αγορά Καπάνι, υπενθυμίζουν οι διοργανωτές.

Το After Party θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Ladose Βηλαρά 1(Περιοχή Βαλαωρίτου) στις 4 Οκτωβρίου με τον Dj Set Bengoa.

Το Kapani Project 2025 πραγματοποιείται από τη Loudminds Culture Management και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη του δήμου Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ