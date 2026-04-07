Άγιο Φως: Το Μ. Σάββατο αναχωρεί η ελληνική αποστολή για Ιεροσόλυμα -Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στους Αγίους Τόπους - iefimerida.gr

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, παρά την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η ελληνική αποστολή θα βρεθεί, όπως προβλέπεται, στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, όπου θα λάβει χώρα η τελετή αφής υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρόσβαση των πιστών στην παλιά πόλη θα γίνεται με αυστηρούς ελέγχους, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής μέσα στον Ιερό Ναό θα βρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 Αγιοταφίτες Πατέρες.

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα να παρευρεθεί και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος ίσως αναλάβει την παραλαβή του Αγίου Φωτός για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Το πρωί του Μ. Σαββάτου αναχωρεί η ελληνική αποστολή με προορισμό τα Ιεροσόλυμα

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, ειδική αποστολή θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Ελλάδα με προορισμό το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν» και την αποστολή να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, υπό την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στις 7 η ώρα, θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».

Άγιο Φως: Τα εναλλακτικά σενάρια μεταφοράς λόγω της εμπόλεμης κατάστασης

Η ελληνική αποστολή θα φτάσει στα Ιεροσόλυμα υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λόγω του συναγερμού που επικρατεί στην περιοχή από τις πυραυλικές επιθέσεις το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια μεταφοράς, τα οποία θα εφαρμοστούν μέχρι και την τελευταία στιγμή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της αποστολής και η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή θα εκπροσωπηθεί πλήρως, ενώ τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί χώροι θα παραμείνουν κλειστοί για τους πιστούς, διασφαλίζοντας την ομαλή τέλεση της διαδικασίας και την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.