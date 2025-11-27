Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτός ο δρόμος είναι στην Ελλάδα -Πού βρίσκεται, γιατί υποκλίνεται όλος ο πλανήτης - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της ελληνικής επικράτειας βρίσκεται σε μια από τις πιο «υποτιμημένες» γωνίες της χώρας.
Παρότι η χώρα μας συνδέεται στην συλλογική συνείδηση των περισσότερων με τις φωτεινές παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά και τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα τοπία, η γεωμορφολογία της Ελλάδας είναι εντυπωσιακά ποικιλόμορφη.
Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο