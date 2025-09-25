Καμπανάκι Μαρουσάκη: «Δεν αποκλείονται πλημμυρικά επεισόδια» -Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία - iefimerida.gr

Μια παρατεταμένη κακοκαιρία, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το Σάββατο και να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Η κακοκαιρία αυτή φαίνεται να μεγιστοποιεί τη δράση της από το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά», τόνισε μετεωρολόγος του OPEN σήμερα το πρωί και πρόσθεσε «όπως όλα δείχνουν και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με διαστήματα βροχών και καταιγίδων μιας και αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν φαίνεται να τελειώνει γρήγορα, δεν φαίνεται δηλαδή να ξεμπερδεύουμε εύκολα από αυτήν την κακοκαιρία».

Ξεκινούν από την Παρασκευή οι βροχές

Από την Παρασκευή (26/9) «θα αντιμετωπίσουμε τον καιρό του βοριά, όπως λέμε. Όχι ακόμη το βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας, αλλά οι συγκλίσεις που θα εμφανίσουν οι αέριες μάζες στα πιο ανατολικά τμήματα, θα δώσουν κάποιες βροχές κυρίως προς τη Θεσσαλία, προς την περιοχή της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας. Θα βγουν και κάποια φαινόμενα στο Ιόνιο».

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο (27/9) από το μεσημέρι και μετά «θα εμφανίσει αρκετές δυσκολίες κυρίως για τα δυτικά τμήματα. Αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε θα αφορά στο μέγιστο της έντασής της κυρίως τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Ανατολικότερα περιμένουμε σαφώς κάποιες βροχές, αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα».

Την Κυριακή, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, χρειάζεται «μεγάλη προσοχή προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, προς τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Ακραία φθινοπωρινός καιρός. Δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα, πλημμυρικά επεισόδια σε εκείνες τις περιοχές».