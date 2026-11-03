«Καμπανάκι» Λέκκα για το Ρέθυμνο: Πρέπει να προετοιμαστεί για τσουνάμι - iefimerida.gr

Ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ παρουσίασε τη νέα μελέτη για την αντισεισμική προστασία του Ρεθύμνου. Τα «τρωτά» σημεία και το πλεονέκτημα της πόλης.

Την ανάγκη να προετοιμαστεί το Ρέθυμνο για ενδεχόμενο εκδήλωσης τσουνάμι ανέδειξε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο συνέδριο «Rethymno Blue Shield» που διοργάνωσε ο δήμος της πόλης.

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Παρουσιάζοντας κάποια στοιχεία από τη νέα, επικαιροποιημένη μελέτη αντισεισμικής προστασίας του Ρεθύμνου, υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι είναι υπαρκτός και έχει αξιολογηθεί επιστημονικά.

«Το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι. Απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός για οργανωμένη και ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», σημείωσε.

Το εγχείρημα γίνεται πιο απαιτητικό κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός της πόλης αυξάνεται και χιλιάδες τουρίστες μένουν στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα του παραλιακού μετώπου.

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Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ διευκρίνισε ότι ένα ενδεχόμενο τσουνάμι στο Ρέθυμνο δεν θα είχε την ένταση και τις καταστροφικές διαστάσεις φαινομένων που έχουν καταγραφεί σε άλλες περιοχές του κόσμου, όπως στην Ιαπωνία, στην Ινδονησία ή στη Χιλή.

Τα παραδείγματα από την Ασία, τη Χιλή και τη Σάμο

Με τη χρήση χαρακτηριστικών βίντεο, ο καθηγητής επιχείρησε να αναδείξει τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας απέναντι σε μια τέτοια απειλή για το Ρέθυμνο, αλλά και για την υπόλοιπη Κρήτη.

Μεταξύ άλλων, παρουσίασε εικόνες από το καταστροφικό τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο προκλήθηκε από σεισμό 9 Ρίχτερ και έπληξε τουριστικές περιοχές, με συνέπεια τεράστιο αριθμό θυμάτων. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν και 54.000 τουρίστες.

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Αναφορά έγινε στο τσουνάμι που έπληξε την Ιαπωνία το 2011, αλλά και σε ένα φαινόμενο που εκδηλώθηκε εντός Ελλάδας, το τσουνάμι που έπληξε τη Σάμο πριν από πέντε χρόνια, προκαλώντας πλημμύρες σε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στο Βαθύ.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο Ρέθυμνο και δυσχεραίνουν την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο είναι οι περιοχές που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο προβληματισμό:

Το ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου η έντονη οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, η μεγάλη πυκνότητα του πολεοδομικού ιστού και οι πολυάριθμες τουριστικές δραστηριότητες δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στην οργανωμένη διαφυγή κατοίκων και επισκεπτών. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το χαμηλό υψόμετρο της περιοχής και από τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, που περιορίζουν τις δυνατότητες ασφαλούς μετακίνησης.

Αντίστοιχες δυσκολίες εντοπίζονται και στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου, όπου οι συνθήκες μετακίνησης και απομάκρυνσης του πληθυσμού είναι επίσης ιδιαίτερα απαιτητικές.

Από την άλλη πλευρά, ο ΒΟΑΚ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φυσικό ανάχωμα απέναντι στον κυματισμό ενός ενδεχόμενου τσουνάμι, λόγω του μεγαλύτερου υψομέτρου του. Όμως, όπως διευκρίνισε ο κ. Λέκκας, υπάρχουν επιμέρους παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν, κυρίως σε σχέση με τους δρόμους που οδηγούν στον βόρειο οδικό άξονα και συνδέονται με αυτόν.

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται το ότι το Ρέθυμνο, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων.