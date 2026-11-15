Καμπανάκι για την ασφάλεια των αερομεταφορών και στην Ελλάδα: Παρωχημένα συστήματα και καθυστερήσεις στις αναβαθμίσεις

Ανάλογο τεχνικό πρόβλημα με εκείνο που προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση στις αερομεταφορές των ΗΠΑ αντιμετώπισε και η Ελλάδα στις 4 Ιανουαρίου, σε πολύ μικρότερη σαφώς κλίμακα.

Στις ΗΠΑ τα απαρχαιωμένα συστήματα έχουν πλήξει όλα τα αεροδρόμια της χώρας εδώ και τρεις ημέρες, με το ίδιο περίπου πρόβλημα να αντιμετώπιζε και η χώρα μας, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, Παναγιώτης Ψαρρός.

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Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Ψαρρός εξήγησε ότι το περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου στην Ελλάδα προκλήθηκε από πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο επηρέασε τους πομπούς και οδήγησε σε αλυσιδωτή δυσλειτουργία του συστήματος.

«Είχαμε και εμείς παρόμοιο πρόβλημα, όχι σε αυτή την έκταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εργάζεται για να αποτρέψει την επανάληψη ανάλογου περιστατικού.

Απαρχαιωμένο δίκτυο και καθυστερήσεις στην αναβάθμιση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η παλαιότητα του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που συνδέει τις κεραίες στις ορεινές περιοχές με τα αεροδρόμια και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας.

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Όπως σημείωσε, αντίστοιχες αδυναμίες εντοπίζονται και στις ΗΠΑ, παρά το υψηλό τεχνολογικό τους επίπεδο. Για την Ελλάδα, υπενθύμισε ότι η προμήθεια νέου συστήματος επικοινωνιών έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Μάλιστα, η προσπάθεια της ΥΠΑ να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικότητας δεν ευοδώθηκε, καθώς η αρμόδια αρχή διαπίστωσε ότι δεν είχε προηγηθεί έρευνα αγοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, χάθηκαν έτσι τέσσερις με πέντε μήνες.

«Το πρόβλημα δεν είναι ποιος θα πάρει την προμήθεια. Το θέμα είναι ότι χρειαζόμαστε ένα δίκτυο και φαίνεται ότι οι χειρισμοί δημιουργούν περαιτέρω καθυστέρηση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για την εκκρεμότητα που αφορά το ψηφιακό δίκτυο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νέου συστήματος που έχει δωρηθεί και αναμενόταν να παραδοθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

«Πρέπει υποτίθεται τέλη του Γενάρη να παραδοθεί το νέο σύστημα που έγινε δωρεά και δεν έχουμε το ψηφιακό δίκτυο για να υποστηρίξει αυτό το σύστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.