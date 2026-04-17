Κάμερα κατέγραψε τι έγινε πριν την πτώση της 30χρονης στην Αθήνα: Ο Ιταλός την έκλεισε έξω από το σπίτι, έσπασε μόνη της το τζάμι - iefimerida.gr

Νεότερα στοιχεία προέκυψαν για την υπόθεση της 30χρονης που βρέθηκε νεκρή στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας στους διαδρόμους της πολυκατοικίας έχει καταγράψει τις τελευταίες της στιγμές και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτώση. Τα πλάνα δείχνουν την άτυχη γυναίκα από την Αιθιοπία να βγαίνει από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου και να πηγαίνει στον 4ο όροφο.

Η 30χρονη πήρε ένα κομμάτι από κάσα πόρτας και έσπασε τζάμι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος Ιταλός εμφανίζεται να βγαίνει από το δωμάτιο, ενώ η 30χρονη έχει πέσει στον ακάλυπτο.

Το βίντεο φαίνεται ακόμη να έχει καταγράψει τη γυναίκα να έχει πάρει ένα κομμένο σιδερένιο κομμάτι από κάσα πόρτας και να έχει σπάσει με αυτό το τζάμι, που ήταν παχύ με εσωτερικό σύρμα. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχε κοπεί σε διάφορα σημεία του σώματός της και ο λόγος που βρέθηκαν μεγάλες κηλίδες αίματος στο τζάμι.

Ερώτημα παραμένει το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό η άτυχη γυναίκα.

Από εκεί δεν είχε πρόσβαση σε κάποιον άλλο όροφο ή σταθερό σημείο, που θα μπορούσε να εξηγήσει μια ενδεχόμενη προσπάθεια να βγει από το κτίριο.

Ερωτήματα προκαλεί στις αστυνομικές αρχές το γιατί η γυναίκα πήγε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω και την έξοδο του κτιρίου, καθώς μπορούσε να βγει από αυτό, αλλά για να μπει χρειαζόταν κωδικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος, αφού βγήκε από το διαμέρισμα και διαπίστωσε ότι η γυναίκα είχε πέσει στο κενό, επικοινώνησε με το 112.

Ο 45χρονος Ιταλός ισχυρίζεται ότι την έδιωξε από το σπίτι



Ο 45χρονος υποστηρίζει ότι την έδιωχνε και δεν έφευγε, γι’ αυτό τσακώθηκαν, και την έβγαλε έξω από το διαμέρισμα.

Ο άνδρας από την Ιταλία βρισκόταν τρεις ημέρες στο διαμέρισμα και η σημερινή ήταν η τελευταία της παραμονής του.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον θάνατο της 30χρονης

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η γυναίκα από την Αιθιοπία είχε προβλήματα ψυχικής φύσεως, αν ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, αν βρισκόταν σε στερητικό σύνδρομο και οτιδήποτε θα μπορούσε να δώσει μια εξήγηση στο θρίλερ.

Απαντήσεις θα δώσουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο 45χρονος Ιταλός ανακρίνεται από τους αστυνομικούς παρουσία μεταφραστή, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια θα μπορούσε να είναι η αιτία της μοιραίας πτώσης.