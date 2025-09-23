Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε η κολύμβηση στην παραλία Κάμπινγκ του ΕΟΤ -Βρέθηκαν μικρόβια E.coli και Εντερόκοκκος - iefimerida.gr

Κλειστή παραμένει η παραλία στον χώρο του κάμπινγκ του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα, μετά τον τελευταίο έλεγχο που έδειξε υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο.

Ειδικότερα, ο αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Χρήστος Γεωργίου, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Lamia Polis 87.7 σχετικά με το θέμα.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργίου, «οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες γίνονται σε όλη την περιφέρεια, σε περίπου 600 σημεία, αρχής γενομένης από τον Μάιο, προκειμένου να δοθεί η άδεια χρήσης των ακτών».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αποκλείστηκε η χρήση από τους κολυμβητές»

Σχετικά με τον τελευταίο έλεγχο στα Καμένα Βούρλα στις 15 Σεπτεμβρίου, εξήγησε: «Ο τελευταίος έλεγχος που είχε γίνει στις 18 Αυγούστου είχε δώσει αποτελέσματα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Τώρα έγινε έκτακτος έλεγχος στις 15 Σεπτεμβρίου και χθες είχαμε τα επίσημα αποτελέσματα, που έδειξαν δυστυχώς υπέρβαση στο μικροβιακό φορτίο, και σε E.coli και σε εντερόκοκκο».

Για την απαγόρευση χρήσης της παραλίας διευκρίνισε: «Οφείλαμε, όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και επειδή έχουμε πάντα προτεραιότητα να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, να κλείσουμε τη συγκεκριμένη παραλία». Ανέφερε ακόμη ότι «στα άλλα σημεία που ελέγχθηκαν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τα νερά είναι απολύτως καθαρά. Μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αποκλείστηκε η χρήση από τους κολυμβητές».

«Πάνω απ’ όλα προέχει η δημόσια υγεία»



Για την ένταση του προβλήματος τόνισε: «Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ακόμη κι αν ήταν ελάχιστα πάνω, και πάλι θα προβαίναμε στην ίδια ενέργεια. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία». Παράλληλα προανήγγειλε νέους ελέγχους: «Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει έλεγχος και από μικτό κλιμάκιο, που θα περιλαμβάνει υπηρεσιακούς της Διεύθυνσης Υγείας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, πιθανώς και ελεγκτές περιβάλλοντος από την Αθήνα. Θα ελεγχθεί η πορεία των υδάτων, από τον βιολογικό καθαρισμό έως και τον τελικό αποδέκτη».

Σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της ρύπανσης, δήλωσε: «Θεωρητικά θα μπορούσε, στην πράξη όμως τα αποτελέσματα σε άλλες περιοχές δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Αν δούμε ότι το πρόβλημα επεκτείνεται, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες». Τόνισε επίσης ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε, προκειμένου να μην υποστεί μια οικονομική ζημιά μια επιχείρηση ή μια περιοχή, να κλείσουμε τα μάτια και να αφήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί μια ακτή που είναι δυνητικά επικίνδυνη. Πάνω απ’ όλα προέχει η δημόσια υγεία».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, σημείωσε ότι η διαδικασία παρακολούθησης θα συνεχιστεί με επαναληπτικούς ελέγχους, επισημαίνοντας: «Εύχομαι οι καινούργιες δειγματοληψίες να είναι καλές, ώστε να αρθεί η απόφαση απαγόρευσης».