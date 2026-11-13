Καματερό: Αυτοκίνητο παρέσυρε 36χρονη και προσέκρουσε σε έξι οχήματα -Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρά τραυματίστηκε μια 36χρονη γυναίκα στο Καματερό, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία στη λεωφόρο Φυλής, προσκρούοντας σε πολλαπλά οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9 το πρωί, με την 36χρονη να μεταφέρεται με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 38χρονος οδηγός κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγένειας, όταν, για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

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Αρχικά, το όχημά του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο όχημα, το οποίο προπορευόταν και οδηγούσε ένας 49χρονος.

Η ανεξέλεγκτη πορεία συνεχίστηκε, με το αυτοκίνητο του 38χρονου να πέφτει πάνω σε ακόμη ένα σταθμευμένο όχημα. Από αυτό είχε μόλις αποβιβαστεί η 36χρονη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το αυτοκίνητο δεν ακινητοποιήθηκε αμέσως, αλλά συνέχισε να κινείται, προκαλώντας ζημιές σε άλλα τρία σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, προτού τελικά σταματήσει.

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Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός -Σε εξέλιξη η έρευνα

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά και ο 38χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε επίσης στον «Ερυθρό Σταυρό» για νοσηλεία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Παράλληλα, ελήφθη δείγμα αίματος από τον οδηγό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις και να εξακριβωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.