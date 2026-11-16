Μάχη για τη ζωή της δίνει η 36χρονη μετά την παράσυρση-σοκ στο Καματερό -«Πρόσεχε το παιδί μας» είπε στον σύζυγό της

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 36χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Παρασκευής στην οδό Φυλής, στο Καματερό, μόλις είχε σταματήσει για να αγοράσει καφέ.

Η γυναίκα νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό, χωρίς να έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η 36χρονη έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το πρώτο 72ωρο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

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Το τροχαίο σημειώθηκε όταν η γυναίκα είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της για να πάρει έναν καφέ. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενο όχημα παρέσυρε αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο σημείο και χτύπησε και την 36χρονη, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός του αυτοκινήτου

Συγκλονιστικές οι στιγμές που ακολούθησαν, καθώς στο σημείο έφτασε ο σύζυγός της, ο οποίος προσπάθησε να της συμπαρασταθεί μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

«Ήταν όλοι εκεί από πάνω της. Πήγα, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει ‘πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας’. Της είπα ‘δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά’. ‘Όχι, πεθαίνω’, μου λέει. ‘δεν είμαι καλά’. Της λέω ‘κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά’, είπε ο σύζυγος.

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Ο 38χρονος οδηγός που συνελήφθη για το τροχαίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο μετά τη σύγκρουση, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ παραμένει άγνωστη η (υψηλή) ταχύτητα με την οποία κινούνταν το αυτοκίνητο πριν από την πρόσκρουση.