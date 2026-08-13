Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Χαλκιδική: Έχουν καεί σπίτια και υποδομές, 481 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά και λεωφορεία - iefimerida.gr

Σε ύφεση είναι η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εξακολουθούν να επιχειρούν στο πεδίο.

Λίγο πριν από τις 21:00 δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Χαλκιδική: Κάηκαν σπίτια και υποδομές, χωρίς νερό και ρεύμα η Σίβηρη

Ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης.

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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί, προσθέτοντας ότι «το πιο πιθανόν είναι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς, όπως επισημαίνει, η φωτιά πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

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Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο.

Σίβηρη και Φούρκα έχουν εκκενωθεί, ενώ στους οικισμούς έχουν μείνει μόνο καταστηματάρχες, οι οποίοι αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα καταστήματά τους.

Χωρίς ρεύμα και νερό η Σίβηρη, επί ποδός τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ

Στη Σίβηρη έχει κοπεί το ρεύμα και το νερό, ενώ στη Φούρκα η τηλεφωνική επικοινωνία είναι αδύνατη.

Στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης στη Σίβηρη έχουν ριχτεί αυτή την ώρα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της πυρκαγιάς, μεταφέρονται ηλεκτρογεννήτριες προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν αρχικά οι δημόσιες υποδομές, όπως αντλιοστάσια και ο βιολογικός καθαρισμός.

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«Η φωτιά φαίνεται να είναι τώρα σε μερική ύφεση, με μικρές εστίες. Θα δούμε πώς εξελίσσεται, για να αρχίσει σιγά σιγά να γίνει η επιστροφή των κατοίκων» είπε χαρακτηριστικά.



Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού με λεωφορεία και πλωτά

Παράλληλα, συνεχίζεται η επιχείρηση απομάκρυνσης ανθρώπων από τις περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, δύο λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους από τη Φούρκα, ενώ πολλοί αποχώρησαν με πλωτά από την παραλία Σίβηρης και κατευθύνονται προς τη Σάνη, όπου έχει ανοίξει πλατφόρμα μέσω της οποίας τα ξενοδοχεία δηλώνουν τη διαθεσιμότητα των δωματίων τους, για να φιλοξενήσουν τον κόσμο.

Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με πλωτά μέσα 481 άτομα σε ασφαλές σημείο και συγκεκριμένα:

285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνη.

196 άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

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Εν τω μεταξύ, το Speed runner που είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά της σκάλας Σίβηρης προκειμένου να παραλάβει ντόπιους και τουρίστες, τους οποίους μετέφεραν πλοιάρια από την ακτή, αναμένεται να φτάσει μετά τις 10 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Επιβαίνουν 195 άτομα για τα οποια θα φροντίσουμε, σε συνεννόηση με ξενοδόχους, να μεταφερθούν σε καταλύματα για διανυκτέρευση» ανέφερε ο κ. Στεργιάδης.

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Ισχυρές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς

Στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Επίσης, δύο μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Ακόμη, μετέβησαν αεροπορικώς από την Ελευσίνα με C27, 20 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβέστες της 2ης ΕΜΟΔΕ και οδικώς 7 πυροσβέστες της 5ης ΕΜΟΔΕ (Ιωάννινα), 6 πυροσβέστες της 7ης ΕΜΟΔΕ (Αλεξανδρούπολη), 6 πυροσβέστες της 8ης ΕΜΟΔΕ (Κοζάνη), 7 πυροσβέστες από την 10η ΕΜΟΔΕ (Βόλο) και 6 πυροσβέστες από την 21η ΕΜΟΔΕ (Καβάλα).

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Φωτογραφία: EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

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Φωτογραφίες: INTIME NEWS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ