Kαλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στην Κρήτη -Έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Kαλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στην Κρήτη -Έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο

Φωτιά ΧΥΤΑ Άγιος Νικόλαος
Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στην Κρήτη
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες εντός του χώρου του εργοστασίου.

Στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα επιτόπου βρίσκονται 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκε κάποια κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 να κλείσουν πόρτες και παράθυρα οι κάτοικοι λόγω του τοξικού καπνού.

