Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Ακραίφνιο -Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, άνοιξε η Αθηνών-Λαμίας - iefimerida.gr

Καλύτερη είναι η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν περιοδικά 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

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Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας -Είχε σταλεί μήνυμα από το 112

Για την ασφάλεια των οδηγών η ΕΛ.ΑΣ. είχε κλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος από Κάστρο έως Θήβα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όμως άνοιξε πριν από λίγη ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 15:30 το 112 είχε στείλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικίες και υποδομές.

Σημειώνεται ότι σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Στερεάς Ελλάδας, ενώ κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Δήμαρχος Ορχομενού: Δεν κινδυνεύει το Ακραίφνιο, συνεχείς αναζωπυρώσεις λόγω ανέμων



Μιλώντας στον AΝΤ1, ο δήμαρχος του Ορχομενού, Γιώργος Τζαβάρας, ανέφερε ότι η φωτιά καίει σε μεγάλη έκταση, όμως δεν κινδυνεύει το Ακραίφνιο. Ο κ. Τζαβάρας πρόσθεσε ότι κάηκε ένα ποιμνιοστάσιο, ενώ λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις.