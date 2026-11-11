Κάλυμνος: Συνελήφθη 21χρονος που βιντεοσκοπούσε ανήλικη παρά τη θέλησή της - iefimerida.gr

Ένας 21χρονος από την Κάλυμνο συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε φίλη του παρά τη θέλησή της, την ώρα που βρίσκονταν μαζί σε δωμάτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι, αρνιόταν να τη βιντεοσκοπήσει και προσπαθούσε να καλύψει το πρόσωπό του. Ο 21χρονος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κατάθεση φίλης του θύματος, επίσης ανήλικης, στην οποία έστειλε το βίντεο ο 21χρονος.

Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, εμφανιζόταν η 16χρονη μέσα σε δωμάτιο να προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό της με τα χέρια της καθώς δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί ενώ ο δράστης την κατέγραφε και την έβριζε.

Σε βάρος του 21χρονου υποβλήθηκε μήνυση από την 16χρονη και τη μητέρα της. Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Κω και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.