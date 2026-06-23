Ποιες ημέρες και σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες αυτή την εβδομάδα -Πότε θα έρθει ο πρώτος καύσωνας - iefimerida.gr

Χωρίς συνθήκες καύσωνα αναμένεται να κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου στην Ελλάδα.

Οι κατά τόπους βροχές, οι καταιγίδες και τα μελτέμια διατηρούν τη θερμοκρασία σε σχετικά φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ το έντονο κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται πλέον στις αρχές Ιουλίου, όταν ενδέχεται να εκδηλωθεί το πρώτο επεισόδιο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές, μιλώντας στο iefimerida, εκτιμά πως μέχρι και τα τέλη Ιουνίου δεν θα έχουμε καύσωνα, αντιθέτως οι συννεφιές και οι βροχές που θα σημειωθούν δεν θα επιτρέπουν να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Όσο για τον καύσωνα στη δυτική και κεντρική Ευρώπη αναφέρει ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς η διάταξη των συστημάτων που υπάρχουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Ο καιρός για τις επόμενες ημέρες αυτής της εβδομάδας στο iefimerida από τον κ. Νίκο Καντερέ

«Λόγω της θερμικής αστάθειας θα έχουμε τις θερμές ώρες της ημέρας (το μεσημέρι και το απόγευμα) στην ηπειρωτική χώρα τοπικές παροδικές βροχές και λίγες καταιγίδες, με τον καιρό να ''ηρεμεί'' τη νύχτα και τα φαινόμενα να επιλαμβάνονται την ημέρα. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ από το Σάββατο θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.

Αυτές τις ημέρες στην ανατολική και νότια χώρα το μελτέμι θα δίνει ισχυρούς ανέμους και με ισχυρές ριπές με κίνδυνο τη δημιουργία εστιών πυρκαγιών. Βέβαια, οι ριπές αυτές του ανέμου μπορεί να φτάνουν τα 8 και 9 μποφόρ αλλά δεν θα επηρεάσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς οι ριπές δεν δημιουργούν κυματισμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο οι βοριάδες θα κρατούν τη θερμοκρασία σε ικανοποιητικά επίπεδα στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα ανέβει η θερμοκρασία και θα φτάσει στη δυτική και βόρεια Ελλάδα τους 36 με 37 ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, το Σάββατο και την Κυριακή, επειδή τα μποφόρ θα πέσουν, θα έχουμε ζέστες, χωρίς όμως να χαρακτηρίζονται ως θερμοκρασίες καύσωνα.

Έτσι, λοιπόν, θα κυλήσουν οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου. Το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τον πρώτο καύσωνα εστιάζεται στο επόμενο Σαββατοκύριακο από τις 5 έως και τις 8 Ιουλίου. Εκεί ίσως έχουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού Ιουλίου».

Ελ Νίνιο 3.4

Όπως τονίζει ο κ. Καντερές στο iefimerida, δεν πρόκειται τον φετινό Ιούλιο να έχουμε επίδραση αυτών των φαινομένων, καθώς είναι ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration / Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ), που παρακολουθεί τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε σχέση με την ατμόσφαιρα και φυσικά τη συγκεκριμένη περιοχή -Ελ Νίνιο 3.4-, μέσω των δορυφόρων για να δει πόσο ανεβαίνει εκεί η θερμοκρασία σε σύγκριση με τις κανονικές τιμές, ο μετεωρολόγος θεωρεί πως έτσι όπως είναι η κατάσταση, το φαινόμενο δεν μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άρα, ο Ιούλιος θα εξαρτηθεί από τη θερμή εισβολή που θα έχουμε από την περιοχή της Λιβύης, θα δούμε πότε θα εισέλθει, αλλά και πόσο θα διαρκέσει. Ωστόσο, για να συγκρίνουμε τον Ιούλιο του 2026 με εκείνους του 2023, του 2024 και του 2025, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και να δούμε εάν θα φτάσουν τις τότε υψηλές θερμοκρασίες», καταλήγει ο κ. Καντερές.