Το καλοκαίρι έφτασε, το Επίδομα Αδείας πλησιάζει -Η μεγάλη αλλαγή, πώς υπολογίζεται - iefimerida.gr

Οι καλοκαιρινές άδειες των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα έχουν ξεκινήσει, πότε θα καταβληθεί το Επίδομα Αδείας.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το Επίδομα Αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση.

Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου, ή σταδιακά (σε δόσεις) με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας.

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Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση, ενώ δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Αυξημένο το Επίδομα Αδείας το 2026 λόγω κατώτατου μισθού

Η σημαντικότερη αλλαγή για φέτος αφορά το ύψος των αποδοχών για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Λόγω της αναπροσαρμογής που τέθηκε σε ισχύ από 1ης/4/2026, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ).

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Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει και το θερινό επίδομα αδείας, το οποίο πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

Νέο επίδομα αδείας 2026: 589,41 ευρώ.

Περσινό επίδομα αδείας: 556,05 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται το ποσό για κάθε εργαζόμενο

Το Επίδομα Αδείας υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου, έχοντας συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής:

Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό: Το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών.

Το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο: Το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ διαθέτει στην ιστοσελίδα του ειδική online εφαρμογή όπου μπορεί να γίνει ο ακριβής υπολογισμός του ποσού.

Τι αλλάζει στις φετινές άδειες

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει ευελιξία στον προγραμματισμό των αδειών. Μέχρι πρότινος, η ετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία (εκτός αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου), με τον νόμο να απαιτεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες συνεχόμενης χορήγησης.

Με τη νέα διάταξη, θεσμοθετείται η δυνατότητα για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου έτους, κατόπιν συμφωνίας και συναίνεσης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Π.χ. οι εργαζόμενοι θα μπορούν να μοιράσουν τις ημέρες τους και σε τέσσερις επιμέρους περιόδους.

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Η ρύθμιση αυτή «νομιμοποιεί» αυτό που μέχρι σήμερα γινόταν μέσω άτυπης συνεννόησης με τα λογιστήρια, δίνοντας το δικαίωμα στον εργαζόμενο να υποβάλει αίτηση για τα διαστήματα που επιθυμεί και να τα διαπραγματευτεί.

Πόσες ημέρες άδειας δικαιούστε

Με βάση το ισχύον καθεστώς στον ιδιωτικό τομέα, οι ημέρες της ετήσιας άδειας κλιμακώνονται ανάλογα με την προϋπηρεσία.

Πενθήμερη απασχόληση

1ο έτος: 20 ημέρες

2ο έτος (συμπληρωμένο 12μηνο): 21 ημέρες

3ο έτος και μετά: 22 ημέρες

Με 10+ χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη συνολικά: 25 ημέρες

Με 25ετή προϋπηρεσία: 26 ημέρες

Εξαήμερη απασχόληση

1ο έτος: 24 ημέρες

2ο έτος: 25 ημέρες

3ο έτος και μετά: 26 ημέρες

Μετά από 10 έτη: 30 ημέρες

Μετά από 25 έτη: 31 ημέρες

Για τη θερινή περίοδο παραμένει σε ισχύ η ειδική πρόβλεψη του νόμου, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον το 50% του προσωπικού μιας επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ής Σεπτεμβρίου.