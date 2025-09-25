«Γαλάζιος» βουλευτής υπέρ του αιτήματος Ρούτσι για εκταφή -«Δημήτρη μου, κάνεις λάθος» η αντίδραση Άδωνι - iefimerida.gr

Έκκληση στη Δικαιοσύνη να κλείσει το θέμα με την εκταφή της σορού του παιδιού του Πάνου Ρούτσι απηύθυνε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Σεβόμενος τη δικαιοσύνη, όπως εξήγησε, ο κ. Καλογερόπουλος υπερασπίστηκε την άποψη του να μπορέσει ο γονιός να προχωρήσει σε εκταφή, ενώ διερωτήθηκε «πώς θα λειτουργήσουμε σα Δημοκρατία. Γιατί να κάνουμε τώρα μείζον θέμα κάτι που είναι ανθρώπινο; Πατέρας είναι έχασε το παιδί του, ας το κάνει».

Εκφράζοντας την απορία του σε ανθρώπινο επίπεδο, ανέφερε «η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά; δεν ακούει τι γίνεται; θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει. Μετά από τρεις μήνες θα μπορεί να την κάνει μόνος του ελεύθερα, γιατί όχι τώρα που τη ζητάει;».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιατί ο Φλωρίδης λέει ναι στην εκταφή για ταυτοποίηση, όχι όμως για άλλες πράξεις;

Φανερά ικανοποιημένη από την τοποθέτηση Καλογερόπουλου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε ότι λειτούργησε μέσα του «ένα ένστικτο ανθρώπινο που θα έπρεπε να έχει λειτουργήσει σε πολλούς προ πολλού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αφού υποστήριξε ότι σήμερα υπεβλήθη κοινό αίτημα που υπογράφουν 100 συγγενείς υπέρ του Πάνου και της Μιρέλας Ρούτσι για εκταφή και διενέργεια ανακριτικών πράξεων επιτέθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης για την δήλωση του ότι η διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει, εφόσον εκτιμηθεί πως υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το νεκρό παιδί.

«Γιατί ο Φλωρίδης λέει ναι στην εκταφή για ταυτοποίηση, όχι όμως για άλλες πράξεις; Θα γίνει εκταφή και δε θα ερευνηθεί το μείζον; γιατί τόση λύσσα;» αναρωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη για ανάλγητη στάση.

Άδωνις Γεωργιάδης: Δημήτρη μου, έκανες ένα λάθος -Η Δικαιοσύνη θα πει αυτό που νομίζει

Διαδεχόμενος στο βήμα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης την κατηγόρησε για υποκρισία υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία ευαισθησία για τα θύματα, αλλά «καπηλεύεται τους νεκρούς» για το πολιτικό της συμφέρον.

«Όλο το σχέδιο της κ. Κωνσταντοπούλου -που χρησιμοποιείται ο απεργός πείνας για το πολιτικό της συμφέρον- είναι να μη γίνει η δίκη μέχρι τις εκλογές. Μην έχετε την αφέλεια που ότι είναι οι καλοί που θέλουν την εκταφή. Στην πραγματικότητα δε θέλουν να γίνει η δίκη τώρα, για να φτάσει ανοιχτή αυτή η υπόθεση στην κάλπη» όπως είπε, για να κερδίσει ψήφους στην κάλπη και πελάτες στο δικηγορικό της γραφείο.

«Αν πάμε με ανοιχτή ανάκριση στις εκλογές θα πάρει και 15%. Αν έχει ξεκινήσει η δική, δεν θα μπει ούτε στη Βουλή» σχολίασε ο υπουργός Υγείας προσθέτοντας ότι ο Άρειος Πάγος έχει υποστηρίξει ότι μπορεί να γίνει το αίτημα εκταφής, αφού ξεκινήσει η δίκη.

Μάλιστα απευθυνόμενος στον βουλευτή της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας είπε: «Εδώ Δημήτρη μου, έκανες ένα λάθος. Εμείς δεν κάνουμε υπόδειξη στη Δικαιοσύνη τι θα πει. Η Δικαιοσύνη θα πει αυτό που νομίζει, γιατί η Δικαιοσύνη μόνο ξέρει όλη τη δικογραφία».