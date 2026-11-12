 Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Μπήκε σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo
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Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Μπήκε σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo

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Το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» στο λιμάνι του Ηρακλείου
Το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» στο λιμάνι του Ηρακλείου / Φωτογραφία: Intimenews

Σε διεθνή ύδατα, νότια της Καρπάθου, μπήκε το μεσημέρι της Πέμπτης το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, ακολουθώντας την πορεία που προβλέπεται από την ελληνική NAVTEX.

Όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό της πορείας του, το γαλλικό πλοίο θα συνεχίσει τις ερευνητικές εργασίες που θα οδηγήσουν, τελικά, στην πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου.

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Πρόκειται για μια ιδιαίτερα λεπτή αποστολή, καθώς η αποτύπωση του βυθού απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα πλεύσης, συνθήκη που καθιστά το σκάφος περισσότερο εκτεθειμένο στις κινήσεις άλλων πλοίων στην περιοχή.

Το Abeille Marengo τις δύο προηγούμενες ημέρες έκανε δοκιμές βαθμονόμησης (calibration tests), κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι αισθητήρες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις.

Το ζητούμενο, πλέον, από τη στιγμή που το γαλλικό πλοίο μπήκε σε διεθνή ύδατα, είναι το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.

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