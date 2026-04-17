«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτώς -Συγγενείς και φίλοι την αποχαιρέτησαν με λευκά τριαντάφυλλα [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε πολύ βαρύ κλίμα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη 19χρονη Μυρτώ, η οποία κηδεύτηκε στην Κεφαλονιά.

Κάτω από βαριά σιωπή και με τους γονείς της να προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν πώς χάθηκε το παιδί τους, πραγματοποιήθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως στο Αργοστόλι.

Με λευκά λουλούδια πήγαν στην εκκλησία όσοι θέλησαν να την αποχαιρετήσουν, ενώ με μηνύματα όπως «καλό ταξίδι αγγελούδι μου» και «σε αγαπάμε Μυρτώ» κατέθεσαν στεφάνια συγγενείς του κοριτσιού.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας της Μυρτώς

Λίγο νωρίτερα, η μητέρα της 19χρονης λύγισε δημόσια, μιλώντας για την αδικοχαμένη κόρη της.

«Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ... Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα, παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατίρι… Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδιά μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της, δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω, στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε…», είπε με πόνο ψυχής στον ΑΝΤ1.