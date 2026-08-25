Καλλιθέα: Συνελήφθη 18χρονος για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε πρώην σύντροφό του - iefimerida.gr

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε μία 19χρονη το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου στην Καλλιθέα , με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:11 στην οδό Χαλδαίων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Καλλιθέας, που περνούσαν από το σημείο με υπηρεσιακό όχημα, εντόπισαν την κοπέλα τραυματισμένη στον δρόμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλλιθέα: Πώς έγινε η επίθεση στη 19χρονη

Η 19χρονη φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον πρώην σύντροφό της.

Όταν μετέβη στο σημείο, εκείνος, σύμφωνα με την καταγγελία της, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι, χωρίς –όπως ανέφερε– να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο μεταξύ τους.

Η νεαρή παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Λαϊκό».

Συνελήφθη ο δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει πεζός από το σημείο. Ωστόσο, μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος συνελήφθη και προσήχθη στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για κλοπή, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία, είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας.

Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας.