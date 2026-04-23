Καλλιθέα: Εμπρηστικός μηχανισμός τα ξημερώματα έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ - iefimerida.gr

Στόχος εμπρηστών έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Απριλίου τα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην Καλλιθέα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία.

Περίπου στις 03:20 άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν στην είσοδο των γραφείων του ΕΦΚΑ εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελείτο από δύο γκαζάκια. Ωστόσο, τα γκαζάκια δεν εξερράγησαν αλλά από τη φωτιά που ξέσπασε προκλήθηκαν μικρής έκτασης φθορές στην είσοδο του κτιρίου.

