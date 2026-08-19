Καλλιάνος: Έρχεται καύσωνας το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου -Ίσως και στους 42 βαθμούς ο υδράργυρος - iefimerida.gr

«Φαίνεται ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δεν ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το ζήσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου», προειδοποιεί ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνοντας ότι ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, ο γνωστός μετεωρολόγος με ανάρτησή του στα social media αναφέρει αν και το φετινό καλοκαίρι «κύλησε μέχρι στιγμής ήπια για τη χώρα χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις θερμοκρασιακών τιμών» ωστόσο από αύριο η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 36-38 βαθμούς Κελσίου.

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Ο ίδιος προειδοποιώντας ότι έρχεται νέο κύμα καύσωνα σημειώνει δε ότι «η πιο ουσιαστική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά από το Σάββατο (22/8) διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας».

«Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα φτάσουμε τοπικά τους 39-40 βαθμούς κελσίου» τονίζει ο Γ. Καλλιάνος επισημαίνοντας ότι ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα κυρίως στη Θεσσαλία, σε πεδινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Στερεάς, σε τμήματα της Δυτικής Στερεάς καθώς και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο.

Στην Αθήνα αναμένονται θερμοκρασίες της τάξης των 38 βαθμών Κελσίου, σημειώνει ο μετεωρολόγος, υπογραμμίζοντας ότι «από την Τρίτη (25/8) και μετά, τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας».

«Έρχεται παρατεταμένη θερμή περίοδος»

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν αποκλείεται ο υδράργυρος να φτάσει του 40-41 ίσως και τοπικά 42 βαθμούς Κελσίου ειδικότερα στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

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Επισημαίνοντας ότι το εν λόγω σενάριο «δεν έχει κλειδώσει», τονίζει ότι «είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες» και ότι υπάρχει «σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα. Τόσο ως προς την κορύφωση όσο και ως προς τη διάρκεια του θερμού επεισοδίου».

Πάντως ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «δεν διαφαίνεται ζέστη 2-3 ημερών αλλά πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος», με το ενδεχόμενο αυτή να διατηρηθεί μέχρι τις 26-27 Αυγούστου ακόμη και τις «πρώτες ημέρες Σεπτεμβρίου».

Αλλάζει η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων

Ο Γιάννης Καλλιάνος επικαλούμενος τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία σημειώνει ότι «ενώ για αρκετό διάστημα οι πολύ θερμές αέριες μάζες επηρέαζαν τη Δυτική και Νοτιοδυτική Ευρώπη» με τη χώρα μας να βρίσκεται έξω από αυτές τις πολύ έντονες θερμές εξάρσεις, «τώρα αλλάζει η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε θερμές αέριες μάζες να κινηθούν προς την περιοχή μας».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένουμε τις ακεραίες θερμοκρασίες» που καταγράφηκαν στην Γαλλία και στην Ισπανία τονίζει ο κ. Καλλιάνος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αναμένουμε επίπεδα καύσωνα με μεγάλη διάρκεια.

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Μελτέμι στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο αναμένεται μελτέμι εντάσεως 5-6 μποφόρ το οποίο όμως με τα σημερνά δεδομένα δεν ανακόπτει την άνοδο της θερμοκρασίας.

Το θετικό, σημειώνει ο κ. Καλλιάνος είναι ότι καθώς η ημέρα μικραίνει και μεγαλώνει το βράδυ, σε αρκετές περιοχές υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο νυχτερινής υποχώρησης της θερμοκρασίας σε σχέση με το αν η ίδια κατάσταση επικρατούσε στο τέλος Ιουνίου ή στα μέσα Ιουλίου.

Τέλος ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το τι θα συμβεί «θα ξεκαθαρίσει στα επόμενα 24ωρα».