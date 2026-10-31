Γιάννης Καλλιάνος: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική και άλλες 10 περιοχές -«Προσοχή στις μετακινήσεις» - iefimerida.gr

Άστατος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Αττική, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων και τοπικών πλημμυρών.

Όπως είπε ο Γιάννης Καλλιάνος, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και έως τις 17:00-18:00, ο καιρός στην Αττική θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές κατά διαστήματα, οι οποίες θα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις, αλλά και με εκδήλωση καταιγίδων.

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Σε κάποιες περιοχές της Αττικής, τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν τα 30-40 χιλιοστά. Πρόκειται για σημαντικές ποσότητες, ιδιαίτερα εάν καταγραφούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε συσσώρευση υδάτων ή ακόμη και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν συνεχή ισχυρή ένταση σε όλη την Αττική, όμως, κατά διαστήματα ενδέχεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από βροχές και καταιγίδες

Πέρα από την Αττική, κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν την Κυριακή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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Ειδικότερα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου, καθώς και περιοχές των Επτανήσων.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν σε τμήματα της υπόλοιπης Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια και τις Σποράδες και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στο επίκεντρο της αστάθειας θα βρεθούν και νησιά του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να φτάνουν έως τα Δωδεκάνησα.

Η ανάρτηση Καλλιάνου:

«Θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο Κυριακή 1 Νοεμβρίου στην Αττική

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και μέχρι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ τις 5-6 το απόγευμα, ο καιρός στην Αττική θα είναι ιδιαίτερα άστατος, με βροχές κατά περιόδους, οι οποίες θα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις, αλλά και με κατά διαστήματα εκδήλωση καταιγίδων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, οι δείκτες ατμοσφαιρικής αστάθειας εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένοι, ευνοώντας τη δημιουργία νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης (Cb-3, Cb-9, TowerCumulus), τα οποία συνδέονται με την εκδήλωση καταιγίδων, ενδεχομένως και τοπικά ισχυρών.

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Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής τα συνολικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 30-40 χιλιοστά, ποσότητες αρκετά αυξημένες, ιδιαίτερα εάν σημειωθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν τοπικά προβλήματα από συσσώρευση υδάτων ή ακόμη και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται μια μικρή προσοχή στις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση. Δεν εννοώ ότι όλη την ημέρα θα βρέχει ισχυρά στην Αττική, αλλά κατά διαστήματα ενδέχεται να βρέξει ισχυρά.

Οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας όπου αύριο, Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες είναι: Τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου, περιοχές των Επτανήσων, της υπόλοιπης Ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και των Σποράδων, σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι και τα Δωδεκάνησα.

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Τέλος, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σε ορισμένες περιοχές των Κυκλάδων, ωστόσο η πιθανότητα για έντονα φαινόμενα είναι μικρή για τα νησιά αυτά.

Επισημαίνω ότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση ή διάρκεια. Σε αρκετές περιοχές θα παρουσιάζουν σημαντικές εξάρσεις αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό, δηλαδή χωρίς βροχές», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καλλιάνος.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες και χαλάζι

Έκτακτο δελτίο καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, από την ΕΜΥ.

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Κυριακής (01-11-2026) τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026) κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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Την Κυριακή (01-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Τη Δευτέρα (02-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, κατά διαστήματα, από τις πρωινές ώρες.

β. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, μέχρι τις βραδινές ώρες.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

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Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχθούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

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Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr