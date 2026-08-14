 Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε σκάφη που ήταν δεμένα στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας -Δείτε βίντεο

Κάλαμος: Ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι
Κάλαμος: Ιστιοφόρο προσκρούει σε δεμένα σκάφη στο λιμάνι
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον Κάλαμο, όταν ένα ιστιοφόρο, κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο λιμάνι, κατέληξε να προσκρούσει σε ελλιμενισμένα σκάφη.

Στο βίντεο φαίνεται το ιστιοφόρο να κινείται προς τα σκάφη και σε λίγα δευτερόλεπτα, να πέφτει πάνω τους, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Το ιστιοφόρο φαίνεται να χτυπά διαδοχικά τα σταματημένα σκάφη, με τις προσκρούσεις να προκαλούν ζημιές.

Το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης δημοσιεύτηκε από το Weather News Greece και αποτυπώνει καρέ-καρέ την αναστάτωση που προκλήθηκε στο λιμάνι.

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