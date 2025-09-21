Καλαμαριά: Συνελήφθη 63χρονος που αυνανιζόταν μπροστά σε περαστικούς - iefimerida.gr

Ένας 63χρονος από την Βουλγαρία προκάλεσε αναστάτωση το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εν λόγω άνδρας εντοπίστηκε να αυνανίζεται δημόσια, παρουσία περαστικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.