Καλαφάτης: Βασικός κόμβος του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ήπειρο το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ - iefimerida.gr

Περιφερειακές αρχές, ερευνητικές υποδομές και αναπτυξιακούς φορείς των Ιωαννίνων επισκέφθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, προ της τελικής φάσης των εγκαινίων, σ΄ένα νέο κτίριο - κόσμημα του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ, εδώ στην καρδιά της Ηπείρου, στα Ιωάννινα, που ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως βασικός κόμβος ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που οικοδομείται μεθοδικά τα τελευταία χρόνια, με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ερευνητικού Κέντρου. Εδώ όπου δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μετόχους του τοπικού οικοσυστήματος (ερευνητική και πανεπιστημιακή ομάδα, επιχειρηματική κοινότητα, κοινωνία, αγορά και ιδιωτικές επενδύσεις) ν΄αποτελέσουν ένα θαυμαστό παράδειγμα συνεργασίας και ανάπτυξης με βάση την έρευνα και την καινοτομία, βοηθώντας την τοπική οικονομία αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής», τόνισε ο υφυπουργός κατά την επίσκεψή του στις νέες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ, στην Πανεπιστημιούπολη των Ιωαννίνων.

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«Χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτό το παράδειγμα προς μίμηση - εδώ στα Γιάννενα - να προχωράει, με βασικούς πρωταγωνιστές και τους ανθρώπους της έρευνας, την πρύτανη, τον διευθυντή του ΙΒΕ, τους συνεργάτες τους, την πολιτεία βεβαίως που έρχεται να εγκαινιάσει ένα έργο προϋπολογισμού 12.400.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Π.Δ.Ε. και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποδεικνύοντας τη βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Καλαφάτης: Πάνω από 300 εκατ. ευρώ έχουν επενδυθεί με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι: «Πάνω από 300 εκατ. ευρώ έχουν επενδυθεί με τη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανακαίνιση υπαρχουσών υποδομών όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας, την αγορά νέων κτιρίων και εξοπλισμού».

«Επενδύουμε σταθερά στο πολύ υψηλού επιπέδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό δυναμικό, ένα από τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, όπως φαίνεται και από τις δημοσιεύσεις σε επίπεδο Ε.Ε.» τόνισε ο κ. Καλαφάτης σημειώνοντας ότι στο ΙΒΕ εργάζονται συγκεκριμένα 110 ερευνητές κάτοχοι μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών τίτλων.

«Είναι ένα καθαρά επιστημονικό εργαστήρι που ανθίζει αυτή τη στιγμή στην περιοχή, μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα», επισήμανε ο υφυπουργός. Στο σημείο αυτό, ο κ. Καλαφάτης σημείωσε ότι «το 89% των εσόδων του ΙΒΕ/ΙΤΕ προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μόλις το 11% από τον τακτικό κρατικό Προϋπολογισμό και τον φορολογούμενο πολίτη. Πράγμα που δείχνει την εξωστρέφεια που χαρακτηρίζουν το ΙΤΕ και το ΙΒΕ αλλά και τον προσανατολισμό συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία».

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«Όλα αυτά μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι εδώ στα Γιάννενα οικοδομείται κάτι ουσιαστικό και επιτελείται και ένας ακόμη στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης, ο στόχος της διπλής σύγκλισης της περιφέρειας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Στρατηγικός στόχος η ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας στην περιφέρεια

«Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών, στην Πανεπιστημιούπολη, είναι ένα σημαντικό έργο που δείχνει ότι τα Ιωάννινα μπορούν να γίνουν - γίνονται ουσιαστικά - ένας περιφερειακός κόμβος καινοτομίας, συνδυάζοντας τα εξαιρετικά μυαλά που υπάρχουν και το γεγονός ότι αποτελούν πλέον έναν επενδυτικό προορισμό για εταιρείες τεχνολογίας αιχμής», τόνισε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Ανάπτυξης μετά τη συνάντησή του με τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, στα γραφεία της Περιφέρειας. Ο κ. Καλαφάτης μίλησε για ένα «θαυμαστό παράδειγμα προς μίμηση περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, όπου συνεργάζονται αρμονικά όλοι οι μέτοχοι (stake holders) του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, η αγορά και οι ιδιωτικές επενδύσεις, τα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια με την υποστήριξη της κοινωνίας, που είναι πολύ σημαντικό. Το έργο το οποίο γίνεται είναι εξαιρετικό», ανέφερε.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει έμπρακτα τις νέες ερευνητικές υποδομές αιχμής στην περιοχή, ιδιαίτερα στο χώρο των βιοεπιστημών. Αναφέρομαι στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο του ΙΒΕ του ΙΤΕ στην πανεπιστημιούπολη, έκτασης 4.000 τ.μ. (από 800 τ.μ. παλαιότερα) το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΕΤΕπ και το Π.Δ.Ε. και πρόκειται να εγκαινιάσουμε στους επόμενους μήνες», επισήμανε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι: «Στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, είναι να ενισχύσουμε την περιφέρεια και να δημιουργήσουμε περιφερειακούς κόμβους καινοτομίας, όπως αυτός που δημιουργείται εδώ στα Ιωάννινα, και βεβαίως να μετατρέψουμε τη γνώση σε απτά αποτελέσματα που ωφελούν τελικά τον πολίτη».

Αναφερόμενος στη σύνδεση των ερευνητικών κέντρων με την παραγωγή, ο κ. Καλαφάτης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες του υπουργείου που έχουν ξεκινήσει εδώ και έξι μήνες, μέσω των οποίων ενθαρρύνονται συνεργασίες των ερευνητικών κέντρων με τις τοπικές αγορές και τα επιμελητήρια, με σκοπό να υπάρξουν συνέργειες που θα ωφελήσουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ανέφερε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης με τις συνεργασίες του ΕΚΕΤΑ με επιμελητήρια της πόλης και δήμους, αναδεικνύοντας τον τρόπο που η έρευνα μεταφράζεται σε πρακτική στήριξη στην επιχειρηματικότητα.

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Νωρίτερα, ο κ. Καλαφάτης μαζί με κυβερνητικό και κοινοβουλευτικό κλιμάκιο, επισκέφθηκαν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο και τον δήμαρχο Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο ΙΒΕ/ΙΤΕ ο κ. Καλαφάτης είχε συνάντηση με την πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννα Μπατιστάτου, τον διευθυντή του ΙΒΕ/ΙΤΕ Σάββα Χριστοφορίδη και με μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου. Το απόγευμα επισκέφθηκε το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, την υποδομή που συνδέει το εργαστήριο με την αγορά και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του Αλέξανδρο Τζάλλα.

ΑΠΕ ΜΠΕ