Καλάβρυτα: Πάσχα για πρώτη φορά στο Χιονοδρομικό κέντρο -Ψήσιμο του οβελία σε λευκό τοπίο, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Καλάβρυτα: Πάσχα για πρώτη φορά στο Χιονοδρομικό κέντρο -Ψήσιμο του οβελία σε λευκό τοπίο, δείτε φωτογραφίες

Για πρώτη φορά Πάσχα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων / Φωτογραφία: patrapress
Μια διαφορετική εμπειρία έζησαν φέτος στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου για πρώτη φορά μετά από περίπου 20 χρόνια, το Πάσχα γιορτάστηκε σε ένα εντυπωσιακό, χιονισμένο τοπίο.

Το λευκό σκηνικό του βουνού έδωσε μια ξεχωριστή εικόνα στην παραδοσιακή ημέρα, με επισκέπτες και προσωπικό να γιορτάζουν τη μέρα ψήνοντας τον οβελία σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα και πασχαλινά έθιμα.

Η παρουσία του κόσμου και η τήρηση των παραδόσεων δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, που -όπως αναφέρουν όσοι βρέθηκαν εκεί- δύσκολα περιγράφεται και ακόμη πιο δύσκολα επαναλαμβάνεται.

Ιδιαίτερη αναφορά, όπως μεταδίδει το patrapress, γίνεται στην ομάδα λειτουργίας του χιονοδρομικού, η οποία παρέμεινε στο πόστο της κατά τις γιορτινές ημέρες, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και την υποδοχή των επισκεπτών.

Το χιονοδρομικό κέντρο παραμένει σε λειτουργία έως τις 19 Απριλίου, οπότε και ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία για επόμενες διοργανώσεις και δράσεις.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

