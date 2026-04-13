Καλάβρυτα: Πάσχα για πρώτη φορά στο Χιονοδρομικό κέντρο -Ψήσιμο του οβελία σε λευκό τοπίο, δείτε φωτογραφίες - iefimerida.gr

Μια διαφορετική εμπειρία έζησαν φέτος στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, όπου για πρώτη φορά μετά από περίπου 20 χρόνια, το Πάσχα γιορτάστηκε σε ένα εντυπωσιακό, χιονισμένο τοπίο.

Το λευκό σκηνικό του βουνού έδωσε μια ξεχωριστή εικόνα στην παραδοσιακή ημέρα, με επισκέπτες και προσωπικό να γιορτάζουν τη μέρα ψήνοντας τον οβελία σε ένα περιβάλλον που συνδύαζε χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα και πασχαλινά έθιμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσία του κόσμου και η τήρηση των παραδόσεων δημιούργησαν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, που -όπως αναφέρουν όσοι βρέθηκαν εκεί- δύσκολα περιγράφεται και ακόμη πιο δύσκολα επαναλαμβάνεται.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά, όπως μεταδίδει το patrapress, γίνεται στην ομάδα λειτουργίας του χιονοδρομικού, η οποία παρέμεινε στο πόστο της κατά τις γιορτινές ημέρες, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία και την υποδοχή των επισκεπτών.

Το χιονοδρομικό κέντρο παραμένει σε λειτουργία έως τις 19 Απριλίου, οπότε και ολοκληρώνεται η φετινή σεζόν, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία για επόμενες διοργανώσεις και δράσεις.

