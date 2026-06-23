Καλάβρυτα: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 60χρονου - Έπεσε σε γκρεμό, πώς τον έσωσαν - iefimerida.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό σε δύσβατη περιοχή στα Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το βράδυ της Δευτέρας 22/6 το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τον τραυματισμό άνδρα στην περιοχή Βολεμιά Αρκούδι, στην Κέρτεζη του Δήμου Καλαβρύτων.

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Ο 60χρονος πραγματοποιούσε πεζοπορία όταν έχασε την ισορροπία του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το 112 και μέσω γεωεντοπισμού προσδιορίστηκε η θέση του τραυματία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι κινήθηκαν προς το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Έτοιμο και ελικόπτερο - Πώς σώθηκε ο 60χρονος

Παράλληλα, τέθηκε σε ετοιμότητα ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή του 60χρονου, όμως η χαμηλή ορατότητα λόγω νύχτας και οι δυσμενείς συνθήκες στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ασφαλή προσέγγιση του εναέριου μέσου.

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Μετά από πολύωρη και απαιτητική ολονύκτια προσπάθεια, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία και να τον μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Εκεί τον παρέλαβε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης, ενώ καθοριστική υπήρξε η συμβολή κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συνέδραμαν τις δυνάμεις διάσωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.