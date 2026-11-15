Δίωξη για κακούργημα στην 34χρονη, στον άφαντο 44χρονο σύζυγό της και στις ανήλικες κόρες τους για τη φωτιά στο Ζεφύρι με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών για την φονική πυρκαγιά σε παλαιό κτήριο στο Ζεφύρι, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο πυροσβεστών, που μετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Η δίωξη αφορά το αδίκημα του εμπρησμού που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου και στρέφεται κατά της 34χρονης Ρομά, η οποία έχει συλληφθεί και οδηγήθηκε το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η ίδια δίωξη στρέφεται και κατά του 44χρονου συζύγου της, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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Και οι ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία και οδηγήθηκαν σε ανακριτή, όπως και η 34χρονη μητέρα τους, για να απολογηθούν.

Μετά την απολογία τους, η 34χρονη και οι δύο ανήλικες κόρες της πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Ζεφύρι

Οι δύο άνδρες, ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος πυροσβέστης Γιώργος Ζυμπίδης έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς που είχε εκδηλωθεί σε εγκαταλελειμμένο τριώροφο κτίριο.

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Ο 44χρονος ασχολούνταν πολύ με τον αθλητισμό, και μάλιστα έπαιζε σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ ο 23χρονος είχε ολοκληρώσει μόλις το καλοκαίρι του 2026 τις σπουδές του στη Σχολή Πυροσβεστών. Και οι δύο υπηρετούσαν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Μία ακόμη πληροφορία που έχει δημοσιοποιηθεί προσθέτει μια τραγική διάσταση στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος εργαζόταν παλαιότερα ως οικοδόμος και μάλιστα είχε επιβιώσει από κατάρρευση οικοδομής, προτού ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατέρρευσε το πάτωμα στο κτίριο του Ζεφυρίου, όπως διαπίστωσαν κατά την αυτοψία τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Κάτι που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες δεν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια. Ο 44χρονος και ο 23χρονος κατέβηκαν στο υπόγειο όπου είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ο τρίτος είχε παραμείνει στο κλιμακοστάσιο μεταξύ ισογείου και υπογείου. Και οι τρεις φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και είχαν μπουκάλες οξυγόνου διάρκειας 25 λεπτών.

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Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες φέρονται να έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς, ενώ κάποιος από τους δύο φαίνεται να είχε σφοδρή πτώση. Δεν αποκλείεται ο ένας πυροσβέστης να προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνάδελφο του.

Οι μπουκάλες οξυγόνου φαίνεται να άδειασαν, με αποτέλεσμα οι δύο πυροσβέστες να υποστούν ασφυξία, κάτι που πιθανόν θα διαπιστωθεί στη νεκροτομή. Διερευνάται αν οι μπουκάλες άδειασαν πριν το χρονικό διάστημα των 25 λεπτών διάρκειάς τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να βγει από το κτίριο και να ειδοποιήσει τους συναδέλφους του για βοήθεια.

Ο Ηλίας Βαλάτσος και ο Γιώργος Ζυμπίδης ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.