Πύργος: Ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε με τσιγάρο και δάγκωνε το βρέφος -Τι λέει στο iefimerida ο γιατρός που κατήγγειλε την κακοποίηση - iefimerida.gr

Κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη άσκησε η Εισαγγελία Πύργου στη μητέρα τού μόλις 10 μηνών κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, καθώς και στον σύντροφό της.

Οι δύο κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, που αναγνώρισαν ότι τα κατάγματα και τα σημάδια στο σώμα του βρέφους οφείλονταν σε κακοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας που είχε προκαλέσει τα κατάγματα, καθώς και τις δαγκωματιές αλλά και τα εγκαύματα από τσιγάρο στο βρέφος, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Το κοριτσάκι είχε διακομιστεί στο Καραμανδάνειο από το νοσοκομείο Πύργου με ύποπτα σημάδια κακοποίησης. Αν και είχε κλείσει τρεις εβδομάδες νοσηλείας και παρά τις καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών, η Εισαγγελία Πύργου δεν είχε προχωρήσει σε άσκηση διώξεων, με το παιδί και τη 18χρονη μητέρα, Ρομά, να παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση στο νοσοκομείο, γεγονός που υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Πύργος: Όλα έδειχναν κακοποίηση του βρέφους

Οι νοσοκομειακοί γιατροί, από την πρώτη στιγμή που αντίκρισαν το παιδί, έκαναν λόγο για «ξεκάθαρα βάναυση κακοποίηση». Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση άφηνε «παράθυρα» διαφορετικής ερμηνείας και δεν ξεκαθάριζε αν πρόκειται για παραμέληση ή κακοποίηση, αν και η παραμέληση είναι μορφή κακοποίησης.

Ένας από τους γιατρούς που είχε καταγγείλει το γεγονός της κακοποίησης ήταν ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης του βρέφους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το παιδί παρέμεινε για 10 ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής, γεγονός που ενδέχεται να οδήγησε σε αλλοίωση κρίσιμων ευρημάτων.

Μάλιστα, ο κ. Αλεξόπουλος τόνιζε ότι το κάταγμα μηρού που έφερε το βρέφος θεωρείται «gold standard» ένδειξη κακοποίησης γι’ αυτή την ηλικία. «Τέτοια κατάγματα σε βρέφη, σε ποσοστό 90-95%, σχετίζονται με κακοποίηση, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Δέκα μηνών βρέφος δεν πέφτει. Και να πέσει δεν κάνει τέτοια κατάγματα. Ο μηχανισμός πρόκλησης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να πιάσει κάποιος τον μηρό του παιδιού με τα δυο του χέρια και να τον λυγίσει», είχε δηλώσει.

Αλεξόπουλος στο iefimerida: Δικαιώθηκε η παιδική ψυχή που κακοποιήθηκε βάναυσα

Σχολιάζοντας τη σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης στο iefimerida.gr, ο κ. Αλεξόπουλος κάνει λόγο για «δικαίωση όχι των γιατρών του νοσοκομείου μας και δική μου αλλά της παιδικής ψυχής που κακοποιήθηκε βάναυσα. Ευτυχώς, η Δικαιοσύνη άκουσε εμάς τους γιατρούς και όχι τον ιατροδικαστή που απέφυγε να μιλήσει για κακοποίηση, ενώ τα σημάδια ήταν ξεκάθαρα. Ακόμη μία μάχη κερδήθηκε».

Το βρέφος σήμερα νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση και συνεχίζει να λαμβάνει ενδοφλέβια αντιβίωση για την οστεομυελίτιδα από την οποία πάσχει. Πρόκειται για φλεγμονή του οστού λόγω του προηγηθέντος ανοικτού κατάγματος στον μηρό.

Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί, το παιδί είχε υποστεί και άλλο κάταγμα, στο αντιβράχιο, ενώ έφερε και δάγκωμα στην πλάγια κοιλιακή χώρα, που φαίνεται ότι προήλθε από άνθρωπο. Η μητέρα ανέφερε ότι αυτό έγινε από ξαδελφάκι του, αλλά, σύμφωνα με τους γιατρούς, από το άνοιγμα του σημαδιού προκύπτει ότι πρόκειται για στόμα ενηλίκου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας Κυλλήνης, δύο 18χρονοι ημεδαποί (άνδρας - γυναίκα), σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, στις 16/03/2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οκτώ μηνών έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Πύργου η κατηγορούμενη γυναίκα, μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο - Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Κατά την εξέταση του βρέφους από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών διαπιστώθηκε ότι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή Πρωτοδικών Ηλείας και μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.