Κακοκαιρία στη Μαγνησία: Κινητοποίηση της ΕΜΑΚ για 50 εγκλωβισμένους -Δήμαρχος νότιου Πηλίου στο iefimerida: «Είναι ένας δεύτερος Daniel» - iefimerida.gr

Την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας, περιέγραψε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχαήλ Μιτζικός, μιλώντας στο iefimerida.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η σφοδρή κακοκαιρία στον Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, όπου η υπερχείλιση ρέματος είχε ως αποτέλεσμα να χωριστεί το χωριό στα δύο, αφήνοντας περίπου 50 ανθρώπους εγκλωβισμένους.

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Ο Μιτζικός Μιχαήλ, δήμαρχος νοτίου Πηλίου, ανέφερε για την κατάσταση που επικρατεί στο iefimerida:

«Η κακοκαιρία αυτή είναι ένας δεύτερος Daniel, μικρότερης διάρκειας. Αυτή την στιγμή η βροχή κόπασε αλλά το χωριό είναι αποκομμένο. Προσπαθούν τα μηχανήματα να περάσουν απέναντι αλλά δεν μπορούν. Ο χείμαρρος έχει φτάσει στο λιμάνι. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει κανείς, απλά είναι αποκομμένο το μισό χωριό. Αύριο το πρωί που θα έχει πέσει το νερό θα έχουμε καλύτερη εικόνα».

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Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΜΑΚ για 50 εγκλωβισμένους

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ, με στόχο τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Οι διασώστες καταβάλλουν προσπάθειες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς τα ορμητικά νερά δυσχεραίνουν το έργο τους.

Φωτογραφία: Thesspost.gr

Φωτογραφία: Thesspost.gr

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Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την προστασία των κατοίκων και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.



Μήνυμα 112: Μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους

Στις 14:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευτούν από τις πλημμύρες. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή βοήθειας, εφόσον χρειαστεί.

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Σοβαρά προβλήματα στη Μηλίνα



Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Μηλίνα, όπου η θάλασσα έχει βγει στο οδόστρωμα. Τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού, πέτρες και κούτσουρα, ενώ η συνεχής βροχόπτωση και ο έντονος κυματισμός επιβαρύνουν την κατάσταση στον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Χόρτο, όπου ο κεντρικός δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Το ποτάμι της περιοχής έχει φουσκώσει, με τη ροή του νερού να είναι ιδιαίτερα έντονη στο ύψος της γέφυρας. Η δυνατή βροχή και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δοκιμάζουν την περιοχή.





«Κόκκινη προειδοποίηση» για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα



Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

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Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).



Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).



Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Πηγή: iefimerida.gr - Η κακοκαιρία χτυπά τη Μαγνησία: 112 στον Πλατανιά, «ανεβείτε σε ψηλότερους ορόφους» -Σοβαρά προβλήματα στη Μηλίνα - iefimerida.gr

Πηγή: iefimerida.gr - Η κακοκαιρία χτυπά τη Μαγνησία: 112 στον Πλατανιά, «ανεβείτε σε ψηλότερους ορόφους» -Σοβαρά προβλήματα στη Μηλίνα - iefimerida.gr