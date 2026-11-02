Κακοκαιρία στην Κάλυμνο: Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις -Βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε γκαράζ - iefimerida.gr

Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν και στην Κάλυμνο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την αποκόλληση μεγάλου βράχου.

Η αποκόλληση από την κακοκαιρία σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για κατοικίες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Καλυμνίων, Γιάννης Μαστροκούκος, ο ογκόλιθος αποκολλήθηκε από την πλαγιά και κατά την πτώση του προσέκρουσε σε γκαράζ, στο εσωτερικό του οποίου βρισκόταν σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, το γεγονός ότι ο βράχος σταμάτησε στο συγκεκριμένο κτίσμα απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς ακριβώς χαμηλότερα βρίσκεται συγκρότημα κατοικιών.

Βραχος αποκολλήθηκε και σταμάτησε σε γκαραζ / kalymnos-news

Βραχος αποκολλήθηκε και σταμάτησε σε γκαραζ / kalymnos-news

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν το σταματούσε το γκαράζ, από κάτω είναι συστάδα σπιτιών. Και κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαστροκούκος, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ