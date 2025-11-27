Κακοκαιρία στην Αμφιλοχία: Χείμαρροι και ρέματα υπερχείλισαν -Ορμητικά λασπόνερα στον Αμβρακικό -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Σημαντικές ποσότητες νερού κατεβάζει το ρέμα Αγγέλω, κοντά στην Αμφιλοχία, μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Η έντονη και συνεχής βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση της στάθμης του ρέματος, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να εκβάλλουν με ορμή στον Αμβρακικό κόλπο.

Το βίντεο με τα ορμητικά λασπόνερα που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα Agriniopress είναι ενδεικτικό της κατάστασης.



Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν με ανησυχία την εξέλιξη, ενώ ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο.



Δείτε το βίντεο με τα ορμητικά νερά:

Σημειώνεται πως η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή σε περιοχές όπου υπάρχουν χείμαρροι και ρέματα που μπορούν να υπερχειλίσουν.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται συνεχώς για τις καιρικές εξελίξεις.