Κακοκαιρία: Πολίτες ανέβηκαν σε... καρότσα για να διασχίσουν τον δρόμο έξω από τον σταθμό ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η έντονη κακοκαιρία Adel, που σφυροκοπά την Αττική τις τελευταίες ώρες, προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στην περιοχή του Μοσχάτου.



Συγκεκριμένα, στην οδό Θεσσαλονίκης, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, η στάθμη του νερού έχει ανέβει τόσο πολύ ώστε η διέλευση οχημάτων και πεζών να είναι εξαιρετικά δυσχερής, όπως φαίνεται στο βίντεο του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, ένα όχημα–καρότσα κάποια στιγμή μετέφερε τους πολίτες προκειμένου να περάσουν τον δρόμο με ασφάλεια, ενώ αρκετοί τοποθέτησαν μέχρι και σακούλες στα πόδια τους για να καταφέρουν να διασχίσουν το πλημμυρισμένο σημείο.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα ήταν έντονα σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με τους δρόμους να γίνονται ποτάμια, ενώ σημειώθηκε και χαλαζόπτωση.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα: