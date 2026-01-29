Κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες σε δρόμους και σπίτια -Σημειώθηκαν κατολισθήσεις, κατέρρευσε τοίχος [εικόνες] - iefimerida.gr

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε τα ξημερώματα της Πέμπτης τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην Ηλεία, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, πλημμύρες σημειώθηκαν στη Βάρδα, την ευρύτερη Βουπρασία, στο Ψάρι Βάρδας, στο Κουρτέσι, στην Αρετή, καθώς και στα Λεχαινά και στο Νιοχώρι της Κυλλήνης. Σε μία περίπτωση, τα νερά μπήκαν σε σπίτι όπου διέμενε ηλικιωμένος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή του. Ολόκληρος ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και της Πολιτικής Προστασίας, με μέσα του δήμου και ιδιώτες, κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Ήταν πάρα πολύ το νερό», λέει ο πρόεδρος της περιοχής Βάρδα

Στην πόλη της Βάρδας, οι κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν από την έντονη βροχόπτωση. Η ορμή και η μεγάλη ποσότητα νερού είχαν ως αποτέλεσμα να σηκωθεί πλάκα δρόμου που καλύπτει υπόγειο αγωγό ομβρίων, με την απορρόφηση να μην μπορεί να γίνει άμεσα. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, η Βάρδα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο της κακοκαιρίας.

Όπως δηλώνει στο ilialive.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Παναγόπουλος, οι δρόμοι πλημμύρισαν εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού και της ορμής, με την εικόνα πλέον να είναι πολύ καλύτερη.

«Αυτή τη στιγμή ευτυχώς η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Δεν πλημμύρισε όλη η πόλη, πλην δύο δρόμων. Ήταν πάρα πολύ το νερό και η απορρόφηση ήθελε χρόνο. Ευτυχώς ούτε περιουσίες κινδύνευσαν ούτε καταστήματα πλημμύρισαν. Λόγω της μεγάλης ορμής του νερού, και καθώς διέσχιζε ένα υπόγειο αγωγό, σηκώθηκε η πλάκα-η οποία αποτελεί κομμάτι του δρόμου και διευκολύνει στο να ανοίγει για να καθαρίζεται ο υπόγειος αγωγός ομβρίων υδάτων. Πλέον η πλάκα είναι στη θέση της και διασχίζεται κανονικά ο δρόμος», εξηγεί ο κ. Παναγόπουλος.

Προβλήματα σε οδικές αρτηρίες

Μηχανήματα του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και της κοινότητας βρίσκονται στο σημείο και καθαρίζουν την περιοχή από φερτά υλικά. Στην περιοχή της Βουπρασίας, σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στο εθνικό οδικό δίκτυο Πατρών-Πύργου, όπου τουλάχιστον πέντε αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν κοντά στο Βουπράσιο λόγω εκτεταμένων λασποροών, καθώς το ρέμα υπερχείλισε και πέρασε από την Εθνική Οδό, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν.

Προβλήματα στην Ζαχάρω, στην Ανδρίτσαινα και στην Φιγαλεία

Παράλληλα, αρκετές «πληγές» άνοιξε η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στα ορεινά της επαρχίας Ολυμπίας, στους δήμους Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

Περισσότερα προβλήματα έχει η περιοχή της Φιγαλείας και των γύρω χωριών, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν τις τελευταίες ημέρες. Εκτεταμένες λασποροές στο οδικό δίκτυο, πτώσεις βράχων, αλλά και σοβαρές ζημιές στο σκέπαστρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα έχουν καταγραφεί αυτές τις ημέρες.

Στην περιοχή της Μίνθης, ένα σπίτι κατέρρευσε σε ένα τμήμα του. Το σπίτι είναι ακατοίκητο και οι υπηρεσίες του δήμου, σύμφωνα με πληροφορίες ήρθαν σε επικοινωνία και συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, προκειμένου να προχωρήσουν σε άρση της επικινδυνότητας.



Κατολισθήσεις προς Επικούριο Απόλλωνα

Στον δρόμο προς τον Επικούριο Απόλλωνα έχουν σημειωθεί αρκετές κατολισθήσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, που δημιούργησαν σημειακά προβλήματα, χωρίς όμως να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως σημειώνει ο αντιδήμαρχος Μιλτιάδης Γεωργακόπουλος, τα προβλήματα ξεκίνησαν με την πτώση ενός τοιχίου αντιστήριξης.

«Με την πτώση του τοιχίου έγινε τις ημέρες των Χριστουγέννων και έπειτα σημειώθηκαν αρκετές κατολισθήσεις Η ανταπόκριση της Π.Ε. Ηλείας ήταν άμεση και τα μηχανήματα καθάρισαν τα σημεία, οπότε η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται κανονικά, καθώς δεν υπάρχει πρόβλημα στο οδόστρωμα. Επιπλέον γίνονται εργασίες απομάκρυνσης των υδάτων προς αποφυγή νέων κατολισθήσεων».

Κακοκαιρία σε Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία -Κατολισθήσεις στην εθνική οδό

Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας προβλήματα σε οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα σε Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα evrytanika.gr, το πρωί της Πέμπτης σημειώθηκε κατολίσθηση στην εθνική οδό Καρπενησίου-Αγρινίου, πριν τη γέφυρα της Επισκοπής, στο ύψος του «Αετού». Φερτά υλικά και βραχομάζες κάλυψαν το οδόστρωμα, αναγκάζοντας προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας. Άμεσα μηχανήματα και συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προχώρησαν στον καθαρισμό του δρόμου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με το sinidisi.gr, η περιοχή Σπολάιτα του Αγρινίου επλήγη από καταρρακτώδη βροχόπτωση στο πλαίσιο της κακοκαιρίας «Kristin», που συνοδεύτηκε από καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους, με έντονα φαινόμενα σε νησιά του Ιονίου, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο, Θράκη και Αττική. Ο μεγάλος όγκος νερού δημιούργησε προβλήματα σε δρόμους του Αγρινίου, όπως στην οδό Γοργοποτάμου πριν από την Παναγοπούλου, όπου το νερό δεν κατέληξε στον αγωγό ομβρίων και λίμνασε στο οδόστρωμα.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μειώνοντας ταχύτητα, καθώς η συσσώρευση νερού στους δρόμους αυξάνει τον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την κακοκαιρία σε Ηλεία, Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία:

Φωτογραφίες: ilialive.gr / patrisnews.com / sinidisi.gr / evrytanika.gr