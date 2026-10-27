Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα εξαιτίας της κακοκαιρίας - iefimerida.gr

Την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.