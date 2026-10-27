Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα εξαιτίας της κακοκαιρίας - iefimerida.gr

Την ακύρωση όλων των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου στα Δωδεκάνησα, για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε ο Μηνάς Παπαδάκης, Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η απόφαση ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
Τα Δωδεκάνησα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κόκκινη προειδοποίηση για αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο