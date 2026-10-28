Η κακοκαιρία χτυπά τη Μαγνησία: 112 στον Πλατανιά, «ανεβείτε σε ψηλότερους ορόφους» -Σοβαρά προβλήματα στη Μηλίνα - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στο Νότιο Πήλιο, όπου ρέματα έχουν φουσκώσει από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, μετατρέποντας τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr στον Πλατανιά, τρεις χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να πλημμυρίσουν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμανάκι, το οποίο έχει σχεδόν χαθεί κάτω από τα νερά.

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Σε βίντεο από την περιοχή καταγράφεται η ορμή των υδάτων, που παρασύρουν κάδους, κορμούς, κλαδιά και τμήματα δέντρων.

Μήνυμα 112: «Μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους»

Μήνυμα από το 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Πλατανιάς να ανέβουν σε ψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

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Σοβαρά προβλήματα στη Μηλίνα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Μηλίνα, όπου η θάλασσα έχει βγει στο οδόστρωμα. Τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού, πέτρες και κούτσουρα, ενώ η συνεχής βροχόπτωση και ο έντονος κυματισμός επιβαρύνουν την κατάσταση στον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Χόρτο, όπου ο κεντρικός δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Το ποτάμι της περιοχής έχει φουσκώσει, με τη ροή του νερού να είναι ιδιαίτερα έντονη στο ύψος της γέφυρας. Η δυνατή βροχή και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δοκιμάζουν την περιοχή.

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«Κόκκινη προειδοποίηση» για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):