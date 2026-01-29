Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία «Kristin» τις επόμενες ώρες -Πού θα βρέξει, τι ισχύει για την Αττική - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία «Kristin» έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της σε αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μέχρι το μεσημέρι, τα επικίνδυνα φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους σε Αττική, Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική και κεντρική Στερέα, όμως άρχισαν να εξασθενούν κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Αντίθετα, θα συνεχιστούν στη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ τόσο στη Θράκη όσο και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ.

Οι βροχές θα επιμείνουν για λίγο και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στα δυτικά, νότια και βορειοανατολικά, μέχρι να εξασθενίσουν οριστικά για ένα μικρό «διάλειμμα» μέχρι το νέο κύμα κακοκαιρίας, που αναμένεται το Σαββατοκύριακο.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας «Kristin»

Σε ισχύ παραμένει το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα, Πέμπτη:

στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα

στη Θράκη μέχρι το βράδυ

στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα

στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό της Πέμπτης

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και πρόσκαιρα στις υπόλοιπες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι-νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 13 και τοπικά στη Θράκη τους 14 με 15, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές ώρες καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Γρήγορα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη μέχρι το βράδυ. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 7 μποφόρ. Στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 10 με 13 και τοπικά στη Θράκη έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα νότια 7 με 8 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες, με εξασθένηση το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μικρή βελτίωση την Παρασκευή, πριν από το νέο κύμα κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία «Kristin» θα υποχωρήσει σταδιακά την Παρασκευή, με λίγες τοπικές βροχές το πρωί που θα εξασθενήσουν σταδιακά και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, στα δυτικά, νότια και βορειοανατολικά αναμένονται νεφώσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα. Βροχές θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά και βόρεια, στα ορεινά της Κρήτης και σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικά, βορειοανατολικά και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 5 έως 17, στην Ήπειρο από 4 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 15, στις Κυκλάδες από 12 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 16 και στην Κρήτη από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 6 έως 8 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και μετά το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι δεν θα ξεπερνούν τα 4 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.