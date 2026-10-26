Κακοκαιρία: «Καμπανάκι» Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου -Οι πέντε περιοχές που έχουν τεθεί σε Red Code - iefimerida.gr

Προβληματισμός επικρατεί για τον καιρό την 28η Οκτωβρίου, καθώς τα σημαντικότερα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην πιθανότητα ότι θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές στην κεντρική και στην ανατολική Ελλάδα.

Βέβαια, παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις σχετικά με την ένταση των φαινομένων, με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά να παραθέτει τα δεδομένα τριών μεγάλων προγνωστικών μοντέλων (ICON-EU, ECMWF, GFS), τονίζοντας ότι απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πρώτο πλάνο η Θεσσαλία - Πρόβλεψη για ύψη βροχής που θα αγγίζουν τα 250 χιλιοστά

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθεί η Θεσσαλία, όπου ένα από τα μοντέλα προβλέπει ημερήσια ύψη βροχής που αγγίζουν τα 250 χιλιοστά, με την ΕΜΥ να έχει ήδη εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται και κατά τη διάρκεια των παρελάσεων και εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο, ενώ οι μετακινήσεις των πολιτών θα είναι αυξημένες λόγω της αργίας.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Συγκλίσεις και αποκλίσεις αριθμητικών μοντέλων - Δώστε βάση στους συναγερμούς που εκδίδονται από την ΕΜΥ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, καθώς τα τρία μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, ICON-EU, ECMWF και GFS, αποτυπώνουν την πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, οι διαφορές τους ως προς την ένταση των φαινομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Το ICON-EU εμφανίζει ένα εξαιρετικά ισχυρό σήμα βροχόπτωσης στη Θεσσαλία, με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο 24ωρο ύψος στην ελληνική επικράτεια να φτάνει τα 249,8 mm.

Το ECMWF δίνει επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις, αλλά αισθητά χαμηλότερες, με μέγιστο στην Ελλάδα τα 102,8 mm, επίσης στη Θεσσαλία.

Αντίθετα, το GFS είναι αρκετά πιο συγκρατημένο, περιορίζοντας το αντίστοιχο μέγιστο στα 48,4 mm.

Παρά τις αποκλίσεις, το κοινό στοιχείο των προγνώσεων είναι ότι η Τετάρτη απαιτεί αυξημένη μετεωρολογική προσοχή, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συμπίπτει με τις εορταστικές εκδηλώσεις και τις μετακινήσεις της 28ης Οκτωβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανησυχία ενισχύεται από το σημερινό έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, το οποίο προβλέπει κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη στη Μαγνησία, την περιοχή της Λάρισας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της Αττικής και του ανατολικού Αιγαίου».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική



Υπενθυμίζεται ότι το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού αναβαθμίστηκε σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τριών ημερών και θα κρατήσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (27-10-2026)

α) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ) Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Τετάρτη (28-10-2026)

α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ε) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ) Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Οι περιοχές που έχουν τεθεί σε Red Code

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές:

Τις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Την Περιφέρεια Αττικής.

Τις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποφασίστηκε η υπαγωγή τους σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για προληπτικούς λόγους. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, με στόχο την έγκαιρη ενεργοποίηση του μηχανισμού, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την υλοποίηση των αναγκαίων προληπτικών μέτρων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.