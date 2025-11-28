Κακοκαιρία: Χωρίς ρεύμα περιοχές σε Σπάτα και την Αρτέμιδα, στο σημείο συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ - iefimerida.gr

Την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, καθώς έχει παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, λόγω της κακοκαιρίας.

Η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής αναφέρει: «Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.

Καταιγίδα στα Σπάτα, κλειστά σχολεια

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων, 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, Γυμνάσιο Σπάτων, Λύκειο Σπάτων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με κάθε νεότερη εξέλιξη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ