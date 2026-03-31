Η κακοκαιρία Erminio σαρώνει τη Χαλκιδική: «Άσπρισε» ο Πολύγυρος από το χαλάζι - iefimerida.gr

Ισχυρή χαλαζόπτωση και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν τον Πολύγυρο, με την κακοκαιρία Erminio να αφήνει το τοπίο λες και χιόνισε.

Έντονη χαλαζόπτωση έπληξε πριν από λίγο τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να το στρώσει, λες και έπεσε χιόνι. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους και βροχόπτωση, η οποία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από νωρίς σήμερα 31 Μαρτίου, το μεσημέρι, ο καιρός έδειξε το άγριο πρόσωπό του. Η κακοκαιρία Erminio προκάλεσε απότομη πτώση θερμοκρασίας και έντονα καιρικά φαινόμενα, με κατοίκους και οδηγούς να αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες.

Η επέλαση της κακοκαιρίας

﻿Το χαλάζι κάλυψε τους δρόμους και τα αυτοκίνητα, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν σε χειμερινό τοπίο, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έριξαν κλαδιά και προκάλεσαν μικρές υλικές ζημιές. Οι αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις.

﻿Προειδοποιήσεις για τις επόμενες ώρες

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και να ακολουθούν οδηγίες ασφαλείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο τις ΕΡΤ και σχετικές φωτογραφίες από τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής που άσπρισε από το χαλάζι:

Φωτογραφία: FB

Φωτογραφία: FB

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφία: FB

Φωτογραφία: FB