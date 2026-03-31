Η κακοκαιρία Erminio «κοκκίνισε» την Αττική και τη μισή χώρα -Οι περιοχές που θα πέσει πολύ νερό - iefimerida.gr

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, έρχονται βροχές, καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι αλλά και προειδοποιήσεις από τους ειδικούς.

Η κακοκαιρία ERMINIO θα προκαλέσει έντονα φαινόμενα μέχρι και την Πέμπτη 2 Απριλίου, με την Αττική να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που θα βρίσκονται στο «κόκκινο».

Όπως αναφέρουν τα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, από τις πρωινές ώρες της Τρίτης τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως, από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά, οι βροχές και οι καταιγίδες επεκτείνονται στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ στο Ιόνιο αναμένονται μέτριοι έως τοπικά ισχυροί νότιοι άνεμοι.

Τα φαινόμενα από το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο τη Νότια Ιταλία αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από την Τετάρτη 1/4.

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

Το καιρικό σύστημα Erminio, αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, προκαλώντας μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύριο, Τετάρτη, στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 10 μποφόρ, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο



Τετάρτη 1 Απριλίου

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Β. Την Πέμπτη (02-04-26) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνιακός: «Αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες»

Ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός μιλώντας στο iefimerida.gr ανέφερε ότι τα «φαινόμενα, απ' ό,τι φαίνεται, θα είναι εντονότερα στα δυτικά, νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας και στην περιοχή γύρω από τον Θερμαϊκό, καθώς και στη Θεσσαλία.

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από κεραυνοπτώσεις και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το Σάββατο του Λαζάρου και μετά».



Προειδοποίησε, δε, ότι «φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα υπάρχουν κυρίως στις περιοχές που προανέφερα. Χρειάζεται επαγρύπνηση, προσοχή από τις δημόσιες αρχές, αλλά και από κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά.

Προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις, στις απορροές, στα φρεάτια και στις υδρορροές των σπιτιών μας. Από εκεί και πέρα, σεβασμός στις ανακοινώσεις που πιστεύω ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να εκδίδονται».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλλιάνος: Πόσα χιλιοστά βροχής δίνουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα για την Τετάρτη στην Αττική;

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του επικεντρώθηκε στα χιλιοστά βροχής που αναμένονται στην Αττική, παραθέτοντας τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα.



«Πόσα χιλιοστά βροχής δίνουν τα παγκόσμια προγνωστικά μοντέλα για την Τετάρτη στην Αττική;



Ποιο είναι το μέγιστο αναμενόμενο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης για το 24ωρο της Τετάρτης στην Αττική; Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τα 5.000.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα από τα κύρια παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα, συγκλίνει η εκτίμηση ότι κατά της διάρκεια της Τετάρτης, της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας, θα εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή.



Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν και χρονικά διαστήματα με πιο ήπιες, ποτιστικού τύπου βροχοπτώσεις, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση, δηλαδή από ασθενείς έως μέτριες και κατά τόπους ισχυρές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική των φαινομένων, καθώς δεν αποκλείονται ξαφνικές αυξήσεις της ραγδαιότητας λόγω της εκδήλωσης τοπικά έντονων καταιγίδων.



Μέγιστο ύψος βροχής (σε τοπικό επίπεδο) μέσα στο 24ωρο της Τετάρτης σε χιλιοστά (mm) ή αλλιώς σε τόνους ανά στρέμμα:

▪️ ECMWF IFS HRES [12Z]: 80 mm

▪️ GFS [12Z]: 60 mm

▪️ ICON-EU [12Z]: 60 mm

▪️ Europe Swiss HD 4x4 [12Z]: 125 mm

▪️ Swiss-MRF [06Ζ]: 60 mm

▪️ GFS 0.125 [12Ζ]: 70 mm

▪️ UKMO [12Z]: 60 mm

▪️ ICON [12Z]: 60 mm

▪️ GEM [12Z]: 90 mm

▪️ ACCESS-G [12Ζ]: 90 mm

▪️ JMA [12Ζ]: 80 mm

▪️ ARPEGE [12Ζ]: 150 mm

▪️ ECMWF AIFS [12Ζ]: 60 mm



Προσοχή:



Οι τιμές του υετού που προκύπτουν από τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα αποτελούν προγνωστικές εκτιμήσεις και μόνο. Βασίζονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες και σε παραμετροποιήσεις, οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας της ατμόσφαιρας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μιλούσαμε για πρόγνωση αλλά για βεβαιότητα.



Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα παρέχουν μια αξιόπιστη πρώτη εικόνα της αναμενόμενης εξέλιξης των φαινομένων. Εάν, για λόγους ενδεικτικής προσέγγισης και μόνο, επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει έναν μέσο όρο των μέγιστων εκτιμήσεων υετού για το 24ωρο της Τετάρτης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από τα βασικότερα παγκόσμια μοντέλα, μπορεί να δει ότι βρίσκεται περίπου στην τιμή των 80 mm.



Πρέπει, ωστόσο, να τονίζω ότι μια τέτοια διαδικασία δεν αποτελεί επιστημονικά ορθό τρόπο πρόγνωσης για τη συνολική βροχόπτωση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δοθεί σε εσάς μια πρώτη, απλοποιημένη εκτίμηση. Στην πράξη, τα πραγματικά ύψη βροχής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, είτε προς χαμηλότερες είτε προς υψηλότερες τιμές, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των μοντέλων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως ενδεικτική κατεύθυνση και όχι ως τελική αποτύπωση των πραγματικών τιμών.



Θυμίζω ότι στην καταστροφική καταιγίδα της Αττικής της 21ης Ιανουαρίου 2026, που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και που κατέβηκαν οι βράχοι από το βουνό στις δρόμους, καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερα ημερήσια ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στον σταθμό του Παπάγου σημειώθηκαν 174 mm, ενώ πάνω από 140 mm καταγράφηκαν σε Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά, Ηλιούπολη και Νομισματοκοπείο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιάνος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τσατραφύλλιας: Έως 90 mm βροχής στην Αττική - Κρίσιμος παράγοντας η ένταση

Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του προβλέπει ότι στην Αττική αναμένονται έως 90 mm βροχής, τονίζοντας ότι κρίσιμο παράγοντα αποτελεί η ένταση.



«Έως 90 mm βροχής στην Αττική. Κρίσιμος παράγοντας η ένταση. Αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρών…



Τα προγνωστικά στοιχεία δίνουν για την Τετάρτη στην Αττική ύψη βροχής από 30 έως και 90 χιλιοστά με τάση να επηρεάζεται περισσότερο το βόρειο και ανατολικό τόξο του νομού.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού φαίνεται να πέφτει μετά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι το βράδυ.



Το εύρος αυτό από μόνο του δεν είναι αμελητέο, όμως το κρίσιμο στοιχείο είναι η ραγδαιότητα.



Αν μέρος αυτής της βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα με εντάσεις της τάξης των 20-40 mm ανά ώρα ή και τοπικά υψηλότερες, τότε αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα για αστικές πλημμύρες, υπερχειλίσεις μικρών ρεμάτων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα ήδη επιβαρυμένο αστικό περιβάλλον όπως η Αττική, τέτοια επεισόδια έντονης βροχόπτωσης μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής δεν φαίνεται τόσο ακραίο!», αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας.

ΕΜΥ: Ο καιρός από την Τετάρτη έως το Σάββατο

Ο καιρός την Τετάρτη 01-04-2026

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 02-04-2026

Αστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 03-04-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός το Σάββατο 04-04-2026

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα (πλην της περιοχής της Θράκης) θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.