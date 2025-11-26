Κακοκαιρία «Adel»: Στο κόκκινο 12 περιοχές για ισχυρές καταιγίδες -Βροχή και στην Αττική σήμερα - iefimerida.gr

Η κακοκαιρία Adel ξεκίνησε από τη νύχτα την επέλασή της, καθώς οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι και χιόνια θα χτυπήσουν τα επόμενα τέσσερα 24ωρα διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική.

Η επέλαση της κακοκαιρίας Adel ξεκίνησε στα βορειοδυτικά τμήματα και σταδιακά θα επεκταθεί σχεδόν όλη την επικράτεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται στη δυτική – βορειοδυτική χώρα και τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Τρεις ημέρες συνεχών βροχοπτώσεων σάρωσαν τα νησιά του Ιονίου και τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στα Τζουμέρκα, στον δρόμο προς τους καταρράκτες της Άρτας, η καταστροφή χαρακτηρίζεται «βιβλική», ενώ οι τοπικές αρχές προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας.

Στην Κρυοπηγή, δρόμοι και γέφυρες κατέρρευσαν, με ηλικιωμένους και κτηνοτρόφους να μένουν εγκλωβισμένοι χωρίς πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς τα κορεσμένα εδάφη αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών ακόμη και με μικρής έντασης βροχές.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στα ορεινά του δήμου Πύλης Τρικάλων, ενώ από την Πέμπτη το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη (26/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27/11) και την Παρασκευή (28/11) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Καλλιάνος: Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη

Βροχές αναμένεται να σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά της Πελοποννήσου, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και αργά το βράδυ στη νότια Αττική, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές καταιγίδες στα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές στην Ήπειρο και πιο εξασθενημένες βροχοπτώσεις στα βόρεια ενώ την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κολυδάς για κακοκαιρία «Adel»: Κορύφωση των φαινομένων Πέμπτη και Παρασκευή

Σύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, «η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που ενισχύονται σταδιακά».

«Πρόκειται για ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει και πάλι τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές της χώρας» προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως σημειώνει σε προηγούμενη ανάρτηση ο κ. Κολυδάς, «Πέμπτη και Παρασκευή ﻿αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου».

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας Adel

Δείτε με τη βοήθεια του windy.com την εξέλιξη των φαινομένων τις επόμενες ημέρες με συνεχή ανανέωση των προγνωστικών μοντέλων.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη (26/11)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και αργότερα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 , στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Καιρός Πέμπτης 27 Νοεμβρίου

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός της Κυριακής 30 Νοεμβρίου

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Meteo: Η πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη (26/11)

Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Ισχυρά φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά. Ισχυροί άνεμοι νοτίων διευθύνσεων. Άνοδος της θερμοκρασίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το meteo, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 20-23 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 17-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών κυρίως κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.