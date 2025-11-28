Κακοκαιρία -ΕΟΠΑΕ: Υποστήριξη αστέγων και ευάλωτων -Ανοιχτές δομές με θέρμανση και γεύματα - iefimerida.gr

Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων-ΕΟΠΑΕ, στο πλαίσιο της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση κακοκαιρίας ανακοινώνει.

Οι δομές Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης, αλλά και Φιλοξενίας του Οργανισμού θα βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία, λόγω κακοκαιρίας, προκειμένου να δεχτούν όσους κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και διαβιούν στο δρόμο, αλλά και κάθε άστεγο συμπολίτη μας που έχει ανάγκη.

Χώροι για άστεγους με θέρμανση, γεύματα, ροφήματα

Οι χώροι διαθέτουν θέρμανση και θα παρέχονται μικρά γεύματα, ροφήματα, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ατομικής υγιεινής και ύπνου.

Οι Κινητές Μονάδες Παρέμβασης- Streetwork εντοπίζουν άστεγους ωφελούμενους και πραγματοποιείται άμεσα παρέμβαση.

Τα Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας και τα Υπνωτήρια παραμένουν ανοιχτά για να υποδέχονται όσους χρειάζονται στεγνά ρούχα, ζεστό ρόφημα, βασική φροντίδα και χώρο να προστατευτούν.

Όλες οι ομάδες Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της Βλάβης είναι σε ετοιμότητα για υποστήριξη όπου χρειαστεί.

Οι δομές στις οποίες μπορεί να απευθύνονται οι ωφελούμενοι είναι οι εξής:

ΑΤΤΙΚΗ

• Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας (ΑΚΗΑ)-Υπνωτήριο Αθήνας, Σουρμελή 4-6, Αθήνα, τηλ 210 8237498, 210 8238676

• Κέντρο Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας Ιλίου, Κων. Τσαλδάρη 2-4, Ίλιον, 210 2619626

• Κέντρο Ημέρας Αθήνας, Καποδιστρίου 46, Αθήνα, τηλ 210 5202799

• Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης Αθήνας, Καποδιστρίου 46, Αθήνα, 210 5238737

• Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών Αθήνας, Κεραμεικού 3, Αθήνα, τηλ 210 5242622

ΠΑΤΡΑ

• Κέντρο Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας Πάτρας, Μπουμπουλίνας 10, Πάτρα τηλέφωνο 2610325456

ΑΠΕ-ΜΠΕ