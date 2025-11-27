Κακοκαιρία: Δύο ακόμη περιοχές σε RED CODE -Συνεκλήθη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου - iefimerida.gr

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία Adel, συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Θέμα της συνεδρίασης η κακοκαιρία για σήμερα Πέμπτη 27/11/2025 και αύριο Παρασκευή 28/11/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές , ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος . Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι περιοχές σε Red Code

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.